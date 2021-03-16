В Петербурге из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали сотрудников Физико-технического института

Дело в том, что в лаборатории на седьмом этаже нашли полулитровую колбу с диоксидом хлора. Как стало известно Лайфу, сосуд с веществом пролежал в шкафу более двух десятков лет, про него все забыли, а старые завлабораторией уже давно не работают в институте. Обнаружили взрывоопасную находку во время небольшого ремонта, о ядовитом содержимом написано на прикреплённой бирке.