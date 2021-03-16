В Петербурге из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали сотрудников Физико-технического института
В одной из лабораторий обнаружили колбу с диоксидом хлора, которая пролежала там более двух десятков лет.
Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге спасатели срочно эвакуировали сотрудников из здания Физико-технического института имени Иоффе, которое находится на Политехнической улице. Это произошло из-за угрозы взрыва или отравления, сообщил источник Лайфа.
Дело в том, что в лаборатории на седьмом этаже нашли полулитровую колбу с диоксидом хлора. Как стало известно Лайфу, сосуд с веществом пролежал в шкафу более двух десятков лет, про него все забыли, а старые завлабораторией уже давно не работают в институте. Обнаружили взрывоопасную находку во время небольшого ремонта, о ядовитом содержимом написано на прикреплённой бирке.
Уточняется, что всего из здания эвакуировали около 80 человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве загорелся бизнес-центр "Савёловский Сити". Возгорание произошло на 17-м этаже. Его оперативно локализовали.
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