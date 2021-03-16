Знакомые рассказали о странностях в поведении "охотника на ведьм", насмерть забившего прохожего молотком

Друзья и близкие петербуржца Никиты Воробьёва, который забил молотком прохожего в Москве, всегда знали, что парень рано или поздно станет фигурантом уголовного дела. По их словам, Никита вёл дворовый образ жизни, употреблял наркотики, а также воровал.

Однако так было не всегда. Со школы молодой человек серьёзно занимался американским футболом, даже состоял в юниорской сборной России. Как рассказала бывшая одноклассница Воробьёва, он был обычным спортсменом-хулиганом. Несмотря на буйный характер, Никита никогда ранее не нападал на людей, отметила девушка.

"После школы мы с ним поддерживали общение. Знаю, что у него была любимая девушка и они довольно долго встречались. Но несколько лет назад они расстались — это стало большим потрясением для него", — рассказала она в беседе с "КП-Петербург".

После неудачных отношений Никита действительно стал неуправляемым, рассказал спортивный директор клуба, где занимался парень. По словам мужчины, Воробьёв сначала стал употреблять наркотики, а потом и вовсе начал воровать деньги у товарищей в раздевалке. По этой причине с молодым человеком и попрощалась команда.

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Что касается семьи Никиты, то здесь тоже всё непросто. Как утверждает его коллега по работе, родители парня часто выпивали и им не было дела до сына.

Напомним, в ночь на 16 марта на западе Москвы Никита Воробьёв напал на случайного прохожего, увидев в лице того ведьму, которую нужно было изгнать. Парень повалил мужчину на снег, пиная ногами, а затем нанёс несколько ударов молотком. Пострадавший погиб на месте, а преступник задержан, возбуждено уголовное дело. Как стало известно Лайфу, Никита состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения".

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