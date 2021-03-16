В Лондоне рассказали о планах по скорому запуску спутников со строящегося в Шотландии космодрома

Для этого было учреждено новое космическое командование.

Великобритания планирует осуществить первый запуск своей ракеты со спутником со строящегося космодрома в Шотландии уже в 2022 году. Об этом говорится в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

Для этого Лондон учредил новое космическое командование, которое и должно осуществить запуск.

Ещё в прошлом году было решено в ближайшие четыре года дополнительно выделить 16,5 млрд фунтов стерлингов (около 23 млрд долларов) на укрепление оборонного потенциала. Кроме космического командования Британия создала агентство по вопросам искусственного интеллекта и Национальные кибернетические силы.

Напомним, в Шотландии продолжается строительство космодрома Space Hub Sutherland, который будет располагаться на севере округа Хайленд, в нескольких километрах от берега Атлантического океана. Он рассчитан на 40 человек и будет управляться коммерческой структурой. На космодроме разместят ракету-носитель Orbex Prime.