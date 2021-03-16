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Зеленский рассказал, как собирается "возвращать Крым"

В Незалежной подготовили "стратегию деоккупации и реинтеграции".

16 марта 2021, 12:34
<p>Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto

Лидер Незалежной Владимир Зеленский в годовщину референдума о присоединении Крыма к России назвал это голосование фейковым и заявил о намерении "вернуть Украине украинское".

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"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе "Крымской платформы", чтобы вернуть Украине украинское", написал он в "Твиттере".

Саммит "Крымская платформа" запланирован на 23 августа, на нём Киев планирует обсудить вопрос "возвращения Крыма". К участию в дискуссии Украина пригласила в том числе США, Турцию, Францию, Великобританию, Германию и Канаду.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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