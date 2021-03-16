Журналист Красовский обратился к главе Роскомнадзора из-за несправедливой политики YouTube

Журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову и призвал его обратить внимание на политику видеохостинга YouTube в отношении RT. В частности, речь идёт о притеснении документального проекта "Эпидемия". Письмо журналист опубликовал в своём телеграм-канале.

"Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов — "Эпидемия". Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт своё внимание. Миллионы зрителей видели его на канале "Россия 24", на Facebook RT, во "ВКонтакте" и, разумеется, на YouTube", — сообщил журналист.

Красовский отметил, что интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко собрало более двух миллионов просмотров за ночь, но его тут же заблокировали модераторы. После скандала ролик восстановили, однако, вероятно, YouTube с этого времени решил "пессимизировать" все материалы журналиста и RT. С каждым разом выдача видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля, уточнил Красовский.

По его словам, команда пыталась перейти с видеохостингом на коммерческие отношения, выделяя деньги на продвижение роликов, но ни одна рекламная кампания не была принята модераторами. В качестве примера журналист приводит фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию, а также материал про российского параатлета Дмитрия Игнатова, мечтающего о кругосветном путешествии.

Красовский отметил, что обращается к главе Роскомнадзора, так как "надежды растаяли и терпение закончилось".

"Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимания. Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам... Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю", — написал журналист.

При этом Красовский подчеркнул, что не требует и не хочет блокировки YouTube, он лишь просит равных возможностей для производителей контента, а не цензуры, "кто бы ни пытался выступить цензором".

Ранее Лайф рассказывал, что "Инстаграм" частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24". Сервис обвинил журналистов в накрутке лайков, но в редакции считают, что истинные причины ограничений в другом.

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