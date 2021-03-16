Названы регионы России с самыми дешёвыми квартирами
При расчёте данных аналитики рассматривали помещения площадью 45 квадратных метров.
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Самые низкие среди российских регионов цены на готовые квартиры зафиксированы в Ингушетии (от 1 млн рублей в среднем), Владимирской (от 1,7 млн рублей) и Курганской (от 1,75 млн рублей) областях. Такие данные приводит Сбер на основе объявлений, размещённых на платформе "Домклик" за прошлый год.
В рейтинг десяти регионов с наименьшей стоимостью жилья на вторичном рынке вошли Калмыкия, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Челябинская, Брянская, Псковская и Саратовская области. В этих субъектах РФ минимальная средняя цена готовой квартиры колеблется от 1,76 до 1,87 млн рублей.
А самые дешёвые квартиры в новостройках, по информации Сбера, можно найти в Курганской (от 1,73 млн рублей), Оренбургской (от 1,74 млн рублей), Ивановской (от 1,77 млн рублей), Псковской (от 1,85 млн рублей), Саратовской (от 1,96 млн рублей) областях, Адыгее, Смоленской области, Ставропольском крае (от 2 млн рублей), Чувашии (от 2,1 млн рублей) и Брянской области (от 2,11 млн рублей).
Как отмечается, при расчёте статистики аналитики рассматривали квартиры площадью 45 квадратных метров, при этом в исследовании приводится средняя стоимость одного квадрата, подсчитанная на основе объявлений на платформе "Домклик" за 2020 год.
А ранее были названы три российских города с самым доступным жильём. Однако и там для покупки недвижимости среднего сегмента понадобится сумма, равная почти ста зарплатам.
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