WhatsApp опасен, каким мессенджером нужно пользоваться: есть 4 альтернативных варианта

Как вы знаете, WhatsApp с 15 мая 2021 года либо будет читать все ваши сообщения, либо отключит вас от связи. И вам придётся выбрать другой мессенджер. Пока WhatsApp думал над тем, как читать всю вашу переписку, другие эволюционировали. Чем Signal, Viber, WeChat и Telegram лучше и почему стоит обратить на них внимание?

Если вы ещё не читали, почему нужно отказаться от WhatsApp, то ниже статья, в которой подробно объясняется, почему этот мессенджер вам не нужен. Теперь перейдём к альтернативам и расскажем об их особенностях.

Signal — альтернатива номер 1

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Главный антагонист WhatsApp на сегодня, конечно же, бывший основатель главного мессенджера мира Брайан Актон. Покинув тёплое кресло внутри Facebook, Актон не стал сидеть сложа руки и вложился в компанию Signal Technology Foundation. 50 млн долларов, которые принёс Актон из сделки с соцсетью Facebook, помогли Signal начать активно развиваться.

В чём его преимущества перед WhatsApp и почему его считают более безопасным?

— Тот самый Эдвард Сноуден, рассказавший о слежке спецслужб за всем миром, утверждает, что для безопасного общения пользуется именно Signal.

— Илон Маск, любимый многими создатель всего на свете и огнемёта в придачу, рекламировал Signal в своём Twitter-аккаунте.

— Брюс Шнайер, всемирно известный эксперт-криптограф и эксперт по компьютерной безопасности, полагает, что Signal — защищённый и безопасный для пользователей мессенджер.

Signal работает как на iOS, так и на Android, не хранит ваши сообщения в незашифрованном виде и не передаёт их по первому свистку американским либо каким-то ещё властям.

Ещё одна важная деталь: код приложения находится в открытом доступе на портале для разработчиков Github. То есть если вы программист, то вы всегда можете проверить исходные данные приложения и убедиться в том, что там не находится никаких шпионских закладок. WhatsApp, к примеру, данные исходного кода от пользователей скрывает, разумеется, неслучайно.

Viber — альтернатива номер 2

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Самый доступный из мессенджеров для ваших родителей, а также людей старшего поколения. Сложно объяснить, почему схожие по функционалу и дизайну мессенджеры настолько отличаются по аудитории, но не признать невозможно: Viber — это "Одноклассники" в мире мессенджеров. Хотите, чтобы не пришлось ничего объяснять в настройках и всё было понятно вашим родным и близким сразу же, выбирайте Viber.

Происхождение Viber связывают с Белоруссией. Один израильско-американский разработчик — Талмон Марко — и один разработчик из бывшего СССР, а именно — Игорь Магазинчик, белорус родом из Нижнего Новгорода, в 16 лет эмигрировавший в Израиль, однажды встретились на Святой земле. В результате встречи Талмона и Игоря получился Viber.

А потом в компанию пришли японские инвестиции от инвестгиганта Rakuten, Inc. — и завертелось. Сейчас Viber пользуется почти 300 млн человек по всему миру.

В отличие от мессенджера Signal, код у Viber закрытый, как и у WhatsApp, но по крайней мере этим сервисом не владеют американцы, так что за сохранность данных можно быть более-менее спокойным.

WeChat — альтернатива номер 3

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Первое, что нужно знать о WeChat, — это китайцы. Вообще, для китайцев WeChat является универсальным приложением. С его помощью они оплачивают проезд в общественном транспорте, переводят деньги, играют, делают покупки — в общем, живут полноценной электронной жизнью. Для китайцев WeChat стал третьей цифровой рукой.

Можем ли мы утверждать, что WeChat не контролируется, к примеру, китайскими спецслужбами? Не можем. На платформе WeChat у китайцев есть так называемый социальный рейтинг. Китайцы, нарушающие закон, могут быть лишены каких-то привилегий в этом мессенджере, и его функционал будет для них ограничен.

Но для пользователей всего остального мира WeChat — это, во-первых, удобный и очень распространённый мессенджер, а во-вторых, дополнительный инструмент для более комфортного посещения того же самого Китая. Весь Дальний Восток России и часть Сибири вместо Турции давным-давно выбрали Хайнань и окрестности, с WeChat посещать Китай просто удобнее.

1,2 млрд пользователей приложения уверены, что WeChat — надёжный инструмент для коммуникации.

Да, можно опасаться глобального влияния Китая на существующее мироустройство. Но, может быть, стоит заранее иметь инструменты взаимодействия с самой большой цифровой страной в мире. Довольно скоро сети 5G (построенные, кстати, тоже на китайском оборудовании практически по всему миру) и китайские приложения станут популярнее американских. Ну и, опять же, Китай в чтении всех ваших сообщений и потере сотен миллионов аккаунтов обычных пользователей ни разу уличён не был.

Приложение доступно на всех популярных платформах. Кроме того, работает на смартфонах Huawei и Honor, в которых американцы принудительно ограничили функционал операционной системы Android.

Telegram — альтернатива номер 4

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Русские, вперёд! Сложно рассказывать о преимуществах мессенджера, который стал повседневным инструментом и источником новостей уже для каждого третьего-четвёртого жителя России.

Здесь есть всё, что нужно для общения и оперативной связи друг с другом. Плюс, конечно же, знаменитые анонимные и не очень анонимные каналы, ставшие, по сути, новыми СМИ со своим оригинальным языком и доступные всем и каждому.

В вашем городе или регионе наверняка есть канал с местными новостями, канал губернатора или правительства области, где вы можете получить самые актуальные новости и другую полезную информацию.

Единственное, чего пока не хватает Telegram, — видеозвонков. Как только разработчики добавят эту функцию, на перспективах остальных мессенджеров в России можно будет ставить крест — все бабушки и дедушки увидят своих внуков и внучек, родители встретятся с детьми, дети — с родителями, про друзей и говорить нечего. Чаты создаются для того, чтобы скинуться на день рождения коллеги, или для того, чтобы все подарили нужные подарки на свадьбу, в чатах жильцов дома обсуждаются самые насущные проблемы. И не только обсуждаются, но и решаются.

В общем, ещё чуть-чуть — и Telegram станет нашим всем, таким же, как WeChat для китайцев.

Как и Signal, Telegram основывается на открытом коде, то есть убедиться в том, что приложение не имеет закладок, может каждый, кто разбирается в программировании и коде. Идите на GitHub и проверяйте.

Можно ли встретить тут Эдварда Сноудена? Не знаем. Но у него наверняка есть тут аккаунт, и он подписан на несколько самых популярных каналов.

Кстати, вот вам пара каналов, которые мы можем порекомендовать: @LifeShot — самые оперативные новости и происшествия в России, @LifeNews — статьи, обзоры, дайджесты, колонки ведущих политологов и наш взгляд на мир. Подписывайтесь, ждём вас!

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