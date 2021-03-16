"Возвращение Бога": Ибрагимович впервые за пять лет сыграет за сборную Швеции

Легендарный нападающий Златан Ибрагимович, которому в этом году исполняется 40 лет, возвращается в сборную Швеции. Форвард "Милана" вызван на матчи против Грузии (25 марта) и Косова (28 марта). В 2016 году он объявил о завершении выступлений за национальную команду, но недавно решил снова играть на международной арене.

"В первую очередь он очень хороший футболист, лучший в Швеции. Конечно, очень забавно, что он захотел вернуться. Помимо того что он может сделать на поле, он обладает невероятным опытом и может поделиться им с другими игроками в команде", — сказал главный тренер команды Янне Андерссон.

Сам Златан прокомментировал новость в фирменном стиле: "Возвращение Бога".

Ибрагимович — лучший бомбардир в истории сборной Швеции, на его счету 62 гола в 116 матчах. В текущем сезоне возрастной форвард отличился 14 раз в 14 матчах чемпионата Италии в составе "Милана".

Компанию Златану в сборной составят четыре футболиста из российского чемпионата: Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Олссон из "Краснодара", Карл Старфельт из казанского "Рубина".

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