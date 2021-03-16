"Ошибка стоила пояса": Менеджер Петра Яна рассказал Лайфу о дисквалификации бойца в UFC

— Cаят, прошла уже неделя после боя Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сейчас, когда страсти улеглись, как вы оцениваете решение UFC признать победителем американца? Могло бы руководство организации, к примеру, признать бой несостоявшимся? Или нарушение Петра было слишком уж очевидным?

— Есть Атлетическая комиссия, есть рефери. Судья принял решение. Я не согласен с ним, потому что дисквалифицируют только в том случае, если боец намеренно нанёс запрещённый удар. В той ситуации Пётр просто ошибся, он не хотел наносить запрещённый удар. Но рефери посчитал иначе, увидев в этом преднамеренное нарушение. Теперь Петра дисквалифицировали, лишили пояса. Я считаю, что более логичным было бы признать бой несостоявшимся.

— Вы наверняка говорили с Петром об этом моменте. Как он сам объясняет инцидент, учитывая то, что Ян далеко не новичок в ММА и наверняка привык уже биться именно по этим правилам?

— Во время боя невозможно за всем следить, всё контролировать. Пётр обратил внимание лишь на руки Стерлинга и не увидел, что колено соперника всё ещё на канвасе. Если бы он был уверен, что его колено там, он бы понял, что такой удар наносить нельзя. К сожалению, эта ошибка стоила пояса…

— Как Ян переживает случившееся? Сильно расстроен?

— Конечно, Пётр Ян недоволен сложившейся ситуацией, но он старается не расстраиваться сильно и найти какие-то положительные моменты. Он настраивается на реванш!

— Известно ли что-нибудь о планах UFC в отношении рематча? Когда он ориентировочно может пройти? Кстати, как вы оцениваете слова Стерлинга о том, что он готов разделить октагон необязательно с Яном при первой защите пояса?

— Учитывая, что в мае в UFC пока ещё не назначен ни один титульный бой, в организации заинтересованы провести реванш именно в этом месяце. Так как Стерлинг получил медицинское отстранение, которое заканчивается также в начале мая, я думаю, он воспользуется этим по максимуму и не будет спешить с реваншем. Здесь уже многое зависит от Стерлинга, от его готовности…

— Может ли Дана Уайт действительно не дать титульный бой Петру?

— Думаю, единственным логичным решением является проведение реванша между Стерлингом и Яном. Конечно, всё может быть, всё возможно, но я считаю, что сейчас UFC не рассматривает никаких других соперников для Стерлинга, кроме Петра.

— Можете прокомментировать слова Олега Тактарова о том, что дисквалификация на руку Яну, что теперь о нём узнает вся Америка? Согласны ли вы с ним? Или считаете, что и без скандала Пётр интересен большинству фанатов ММА в США?

— Трудно отрицать, что скандал привлёк огромное внимание к этому поединку. Можно действительно из этой ситуации извлечь пользу и в итоге сделать так, что это сыграло бы на руку Петру. Сейчас, конечно, неприятно, что всё так сложилось, но, может быть, через год, через два мы оглянемся на эту ситуацию и посмотрим на неё по-другому. И действительно может сложиться так, что всё это было только к лучшему!

— Саят, бытует мнение, что в последнее время российским бойцам всё сложнее заключать контракты с UFC. На ваш взгляд, это на самом деле так? И если да, то почему?

— Сейчас в ростере UFC достаточно много бойцов из России и СНГ. Учитывая, что турниры компании проводятся только в Лас-Вегасе и Абу-Даби, естественно, предпочтение при подписании контрактов отдаётся больше иностранным бойцам, которые говорят на английском, не имеют проблем с получением американской визы и способны привлечь интерес новых рынков. Поэтому да, действительно, бойцам из России сейчас тяжелее попасть в промоушен. UFC — это международная организация, поэтому там не хотят доминирования представителей какой-то одной страны.

— В период пандемии с UFC работать стало сложнее или, напротив, появилось больше возможностей, учитывая, что не все бойцы готовы покидать свои страны, отправляться в США или на "Бойцовский остров"?

— Нет, не скажу, что в период пандемии стало сложнее работать с UFC. Понятно, что есть определённые нюансы. Где-то сложности появились, а где-то, наоборот, новые возможности. Самое главное, что в UFC твёрдо придерживаются решения регулярно проводить турниры, тем самым дав возможность бойцам продолжить выступать.

— Вы менеджер, который работает только с профессиональными бойцами, но, учитывая огромный интерес к поп-ММА и схваткам популярных блогеров, видите ли вы в этой нише новые возможности? Не возникало ли у вас мыслей, что будущее профессионального спорта именно в этом?

— Я как менеджер в этой нише не особо заинтересован, интереса у меня это не вызывает. Думаю, это явление временное. Либо же это станет ступенью для бойцов, которые хотят стать профессионалами. В целом эта индустрия к спорту, к ММА, имеет меньшее отношение. Мне интересен больше спорт, чем все эти движения.

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