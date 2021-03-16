Из окон валит густой чёрный дым: в Москве загорелся бизнес-центр "Савёловский Сити" — видео

В Москве загорелся бизнес-центр "Савёловский Сити". Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве начался пожар в бизнес-центре "Савёловский Сити", вызов в экстренные службы поступил в 10:30 мск. Возгорание произошло на 17-м этаже. Об этом Лайфу сообщил источник.

На месте работают пожарные, из здания эвакуируют людей, уже спасены 300 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

На кадрах с места происшествия, которые попали в распоряжение Лайфа, видно, что языки пламени вырываются из окна. Пока, судя по всему, пожар не распространился на большую площадь. Возгорание сопровождается густым чёрным дымом. Как сообщают очевидцы, в данный момент снаружи огонь уже почти не видно.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи отец и 13-летний сын погибли при пожаре в квартире, оказавшись в плену огня. По одной из версий, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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