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Из окон валит густой чёрный дым: в Москве загорелся бизнес-центр "Савёловский Сити" — видео

Из здания проводится эвакуация, информации о пострадавших не поступало.

16 марта 2021, 08:05

В Москве загорелся бизнес-центр "Савёловский Сити". Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве начался пожар в бизнес-центре "Савёловский Сити", вызов в экстренные службы поступил в 10:30 мск. Возгорание произошло на 17-м этаже. Об этом Лайфу сообщил источник.

На месте работают пожарные, из здания эвакуируют людей, уже спасены 300 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на северо-западе Москвы

Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на северо-западе Москвы

На кадрах с места происшествия, которые попали в распоряжение Лайфа, видно, что языки пламени вырываются из окна. Пока, судя по всему, пожар не распространился на большую площадь. Возгорание сопровождается густым чёрным дымом. Как сообщают очевидцы, в данный момент снаружи огонь уже почти не видно.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи отец и 13-летний сын погибли при пожаре в квартире, оказавшись в плену огня. По одной из версий, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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