Из окон валит густой чёрный дым: в Москве загорелся бизнес-центр "Савёловский Сити" — видео
Из здания проводится эвакуация, информации о пострадавших не поступало.
В Москве начался пожар в бизнес-центре "Савёловский Сити", вызов в экстренные службы поступил в 10:30 мск. Возгорание произошло на 17-м этаже. Об этом Лайфу сообщил источник.
На месте работают пожарные, из здания эвакуируют людей, уже спасены 300 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.
На кадрах с места происшествия, которые попали в распоряжение Лайфа, видно, что языки пламени вырываются из окна. Пока, судя по всему, пожар не распространился на большую площадь. Возгорание сопровождается густым чёрным дымом. Как сообщают очевидцы, в данный момент снаружи огонь уже почти не видно.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи отец и 13-летний сын погибли при пожаре в квартире, оказавшись в плену огня. По одной из версий, причиной возгорания стало короткое замыкание.
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