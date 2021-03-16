Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Охотился на нечистую силу: в Москве мужчина насмерть забил молотком прохожего — видео 18+

Предполагаемого убийцу удалось поймать по горячим следам.

16 марта 2021, 07:45

Охотился на нечистую силу: в Москве мужчина насмерть забил молотком прохожего. Видео © МВД

В Москве сегодня ночью на улице Довженко молодой человек напал на прохожего и начал избивать его руками и ногами, а затем до смерти забил строительным молотком. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что около двух часов ночи к месту происшествия подъезжает машина каршеринга, из которой выходит неизвестный молодой человек. На пути к дому он встречает прохожего, которого начинает избивать без каких-либо явных причин. Парень наносит погибшему удары ногами и руками. А когда тот падает на проезжую часть, нападавший достаёт из рюкзака строительный молоток и 10 раз бьёт им по телу мужчины. После произошедшего молодой человек скрывается через арку во двор дома.

Под Воронежем задержали мужчину, который 20 лет назад убил и расчленил своего друга в Москве

Под Воронежем задержали мужчину, который 20 лет назад убил и расчленил своего друга в Москве

Правоохранители выяснили, в какой именно подъезд вошёл злоумышленник, где его и задержали по горячим следам. Нападавшим оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга Никита В. На допросе он рассказал, что охотился на нечистую силу. Как уточнил источник Лайфа, парень немного не в себе. Правоохранители отправили запрос в Северную столицу, состоит ли злоумышленник на учёте в психоневрологическом диспансере.

По данным нашего собеседника, возбуждено уголовное дело об убийстве, нападавший задержан по статье 91 УПК РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда. На этот раз из-за радикальных методов мужчине может грозить серьёзный срок.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

adult

В Москве полицейский на служебном авто с мигалкой сбил перебегавшего дорогу школьника — видео

сегодня в 08:41

На сотрудниц дежурной части возбудили дело о халатности в связи с убийством кемеровчанки Веры Пехтелевой

вчера в 15:17

В Москве музыканта известной кавер-группы задержали с крупной партией наркотиков

сегодня в 08:31

В Швеции приостановили использование вакцины AstraZeneca

сегодня в 08:35

"Причины не изучены": Дерматолог предупредила о неизвестных высыпаниях при коронавирусе

сегодня в 08:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1