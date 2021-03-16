Охотился на нечистую силу: в Москве мужчина насмерть забил молотком прохожего — видео 18+

Охотился на нечистую силу: в Москве мужчина насмерть забил молотком прохожего. Видео © МВД

В Москве сегодня ночью на улице Довженко молодой человек напал на прохожего и начал избивать его руками и ногами, а затем до смерти забил строительным молотком. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что около двух часов ночи к месту происшествия подъезжает машина каршеринга, из которой выходит неизвестный молодой человек. На пути к дому он встречает прохожего, которого начинает избивать без каких-либо явных причин. Парень наносит погибшему удары ногами и руками. А когда тот падает на проезжую часть, нападавший достаёт из рюкзака строительный молоток и 10 раз бьёт им по телу мужчины. После произошедшего молодой человек скрывается через арку во двор дома.

Правоохранители выяснили, в какой именно подъезд вошёл злоумышленник, где его и задержали по горячим следам. Нападавшим оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга Никита В. На допросе он рассказал, что охотился на нечистую силу. Как уточнил источник Лайфа, парень немного не в себе. Правоохранители отправили запрос в Северную столицу, состоит ли злоумышленник на учёте в психоневрологическом диспансере.

По данным нашего собеседника, возбуждено уголовное дело об убийстве, нападавший задержан по статье 91 УПК РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда. На этот раз из-за радикальных методов мужчине может грозить серьёзный срок.

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