"Машина для совершения терактов": Появилось видео "химической атаки" на редакцию "Новой газеты"
В "Яндексе", в чью форму был одет мужчина, сообщили, что по указанному адресу заказов не было.
Неизвестный человек в костюме курьера "Яндекса" распылил химическое вещество у здания "Новой газеты". Видео © Соцсети
В Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой человек, одетый в форму курьера сервиса "Яндекс.Еда", распылил неизвестное вещество у редакции "Новой газеты". На кадрах видно, как мужчина подъезжает к офису на велосипеде и распыляет газ либо из шины, либо из сумки, которая находится на багажнике. Затем он медленно удаляется.
В самой газете назвали человека на велосипеде "машиной для совершения терактов". Кроме того, редакция предложила провести расследование инцидента.
"Фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам", — говорится в сообщении СМИ.
В "Яндексе" уже сообщили, что никто из их курьеров в это время не должен был выполнять заказ по адресу редакции в Потаповском переулке, 3.
Напомним, накануне "Новая газета" сообщила о "химической атаке" на редакцию. Отмечалось, что в помещениях все сотрудники и посетители чувствовали стойкий резкий химический запах.
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