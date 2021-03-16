"Машина для совершения терактов": Появилось видео "химической атаки" на редакцию "Новой газеты"

Неизвестный человек в костюме курьера "Яндекса" распылил химическое вещество у здания "Новой газеты". Видео © Соцсети

В Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой человек, одетый в форму курьера сервиса "Яндекс.Еда", распылил неизвестное вещество у редакции "Новой газеты". На кадрах видно, как мужчина подъезжает к офису на велосипеде и распыляет газ либо из шины, либо из сумки, которая находится на багажнике. Затем он медленно удаляется.

В самой газете назвали человека на велосипеде "машиной для совершения терактов". Кроме того, редакция предложила провести расследование инцидента.

"Фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам", — говорится в сообщении СМИ.

В "Яндексе" уже сообщили, что никто из их курьеров в это время не должен был выполнять заказ по адресу редакции в Потаповском переулке, 3.

Напомним, накануне "Новая газета" сообщила о "химической атаке" на редакцию. Отмечалось, что в помещениях все сотрудники и посетители чувствовали стойкий резкий химический запах.

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