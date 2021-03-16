Навальный отказался участвовать в заседании суда по жалобе на следователя

Российский блогер Алексей Навальный отказался по видеосвязи участвовать в заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве. Сегодня суд рассматривает жалобу Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением.

"Навальный был уведомлён о возможности участвовать из колонии по видеосвязи. Он сказал, что не возражает против проведения судебного заседания в его отсутствие с участием его представителя. Соответствующее его ходатайство поступило в суд", — сказал председательствующий судья Андрей Толкаченко.

В процессе по жалобе блогера на действия следствия суд объявил перерыв до 22 марта.

2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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