Навальный отказался участвовать в заседании суда по жалобе на следователя
Он находится в ИК-2 в Покрове.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС
Российский блогер Алексей Навальный отказался по видеосвязи участвовать в заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве. Сегодня суд рассматривает жалобу Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением.
"Навальный был уведомлён о возможности участвовать из колонии по видеосвязи. Он сказал, что не возражает против проведения судебного заседания в его отсутствие с участием его представителя. Соответствующее его ходатайство поступило в суд", — сказал председательствующий судья Андрей Толкаченко.
В процессе по жалобе блогера на действия следствия суд объявил перерыв до 22 марта.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Его задержали за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".
2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.
А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный.
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