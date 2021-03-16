Аксёнов пообещал не увольнять главу Минкульта Крыма за мат на заседании

За инцидент с нецензурной лексикой министра культуры Крыма Арину Новосельскую не будут лишать должности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Нет, в этой связи (увольнять. — Прим. Лайфа.) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничьё личное достоинство оскорблено не было", — пояснил политик в интервью РИА "Новости".

Глава полуострова признался, что изредка сам грешит "крепким словцом". Однако он совсем не в восторге от того, что министр культуры республики позволяет себе употреблять ненормативную лексику.

Ранее во время совещания министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом в прямом эфире. Растерянный от произошедшего Аксёнов сделал замечание чиновнице и поручил вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести служебное расследование. Чуть позже Новосельская извинилась за этот инцидент и заявила, что очень переживает из-за случившегося.

А ранее Лайф рассказывал, как ведущий новостей выругался матом в эфире российского телеканала. Вся команда, которая готовила выпуск, после инцидента лишилась работы.

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