"Будет политико-дипломатический путь": В Киеве пообещали не бомбить Донбасс
В то же время там не исключают вероятности военного решения конфликта.
Фото © Pixabay
Киев не собирается "бомбить Донбасс". Об этом заявил советник главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, Незалежная намерена решить конфликт в регионе политико-дипломатическим путём.
"Я не вижу перспективы решения вопроса военным путём — ни с нашей стороны, ни с российской стороны. Будет политико-дипломатический путь. И мы его придерживаемся. Но что касается военных вариантов, они всегда, конечно, остаются "в папке" возможных решений", — сказал он в интервью телеканалу "Дом".
В то же время политик всё-таки не исключает вероятности военного решения конфликта в Донбассе. В подобном случае Киев ответит "так, что мало не покажется", подчеркнул Арестович.
Напомним, 13 марта глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе и заявил о необходимости подключить к переговорам США.
Между тем ранее СМИ стало известно о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе. Как утверждает источник в Минобороны Украины, в Генштабе якобы давно разработано несколько вариантов возвращения неподконтрольных Киеву территорий. Однако есть одно условие, при котором украинскую армию ждёт "провал".
Лента новостей
Охотился на нечистую силу: в Москве мужчина насмерть забил молотком прохожего — видео 18+
сегодня в 07:45
Аксёнов пообещал не увольнять главу Минкульта Крыма за мат на заседании
сегодня в 07:38
"Машина для совершения терактов": Появилось видео "химической атаки" на редакцию "Новой газеты"
сегодня в 07:31
Выбор редакции
"Это будет продолжаться": Аксёнов заявил о возможных диверсиях со стороны Украины в Крыму
Пресс-секретарь Зеленского будет вести собственное телешоу, рассчитанное на жителей Крыма и Донбасса
Аксёнов пообещал не увольнять главу Минкульта Крыма за мат на заседании
В Швеции приостановили использование вакцины AstraZeneca
"Причины не изучены": Дерматолог предупредила о неизвестных высыпаниях при коронавирусе
Комментариев: 0