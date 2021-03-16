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"Будет политико-дипломатический путь": В Киеве пообещали не бомбить Донбасс

В то же время там не исключают вероятности военного решения конфликта.

16 марта 2021, 07:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Киев не собирается "бомбить Донбасс". Об этом заявил советник главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, Незалежная намерена решить конфликт в регионе политико-дипломатическим путём.

"Я не вижу перспективы решения вопроса военным путём — ни с нашей стороны, ни с российской стороны. Будет политико-дипломатический путь. И мы его придерживаемся. Но что касается военных вариантов, они всегда, конечно, остаются "в папке" возможных решений", — сказал он в интервью телеканалу "Дом".

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В то же время политик всё-таки не исключает вероятности военного решения конфликта в Донбассе. В подобном случае Киев ответит "так, что мало не покажется", подчеркнул Арестович.

Напомним, 13 марта глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе и заявил о необходимости подключить к переговорам США.

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Между тем ранее СМИ стало известно о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе. Как утверждает источник в Минобороны Украины, в Генштабе якобы давно разработано несколько вариантов возвращения неподконтрольных Киеву территорий. Однако есть одно условие, при котором украинскую армию ждёт "провал".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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