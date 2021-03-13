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Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе

Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.

13 марта 2021, 15:23
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Не исключено, что Донбасс ждёт широкомасштабный военный конфликт. Такое заявление сделал глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Поэтому, по его мнению, к этим переговорам следует привлечь США.

"Я убеждён, что США должны принимать участие в этом вопросе [переговорах по Донбассу]. Потому что конфликт в Донбассе — это не только вопрос украинский, даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

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Напомним, что не так давно Кравчук обвинял Москву в стремлении сделать Донбасс частью России.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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