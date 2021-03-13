Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе

Не исключено, что Донбасс ждёт широкомасштабный военный конфликт. Такое заявление сделал глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Поэтому, по его мнению, к этим переговорам следует привлечь США.

"Я убеждён, что США должны принимать участие в этом вопросе [переговорах по Донбассу]. Потому что конфликт в Донбассе — это не только вопрос украинский, даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".