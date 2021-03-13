Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе
Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.
Фото © Zuma / ТАСС
Не исключено, что Донбасс ждёт широкомасштабный военный конфликт. Такое заявление сделал глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Поэтому, по его мнению, к этим переговорам следует привлечь США.
"Я убеждён, что США должны принимать участие в этом вопросе [переговорах по Донбассу]. Потому что конфликт в Донбассе — это не только вопрос украинский, даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, что не так давно Кравчук обвинял Москву в стремлении сделать Донбасс частью России.
Выбор редакции
В ДНР заявили, что уничтожили украинский беспилотник
В Евросоюзе произошёл раскол из-за "воинственного подхода" к России
На Украине рассказали, как американцы "сдадут" Киев ради России
Пять стран призвали созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин от коронавируса
Хоккеист молодёжного "Динамо" попал в реанимацию после удара шайбой по голове — видео
Комментариев: 0