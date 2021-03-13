Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В ДНР заявили, что уничтожили украинский беспилотник

При помощи него ВСУ вели корректировку огня своих миномётов, отметили там.

13 марта 2021, 15:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины, с помощью которого те осуществляли корректировку огня миномётов. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Во время обстрела населённого пункта Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых миномётов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны", — сказал Басурин.

Новейший российский беспилотник "Гром" сможет управлять роем из 10 дронов

Новейший российский беспилотник "Гром" сможет управлять роем из 10 дронов

Ранее в ДНР военным разрешили стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения. Отмечается, что такая мера была принята из-за отсутствия реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы региона со стороны ВСУ.

А ещё Лайф писал, что в ДНР подорвали автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. В результате комбат получил травмы и был госпитализирован, пострадала также его маленькая дочь, которую тот провожал в школу.

Украинский министр назвал "главную ошибку" Москвы по Донбассу. В РФ ему ответили

Украинский министр назвал "главную ошибку" Москвы по Донбассу. В РФ ему ответили

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1