В ДНР заявили, что уничтожили украинский беспилотник

Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины, с помощью которого те осуществляли корректировку огня миномётов. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Во время обстрела населённого пункта Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых миномётов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны", — сказал Басурин.

А ещё Лайф писал, что в ДНР подорвали автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. В результате комбат получил травмы и был госпитализирован, пострадала также его маленькая дочь, которую тот провожал в школу.