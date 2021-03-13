В ДНР заявили, что уничтожили украинский беспилотник
При помощи него ВСУ вели корректировку огня своих миномётов, отметили там.
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Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины, с помощью которого те осуществляли корректировку огня миномётов. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Во время обстрела населённого пункта Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых миномётов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны", — сказал Басурин.
Ранее в ДНР военным разрешили стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения. Отмечается, что такая мера была принята из-за отсутствия реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы региона со стороны ВСУ.
А ещё Лайф писал, что в ДНР подорвали автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. В результате комбат получил травмы и был госпитализирован, пострадала также его маленькая дочь, которую тот провожал в школу.
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