Бодибилдер из Казахстана развёлся с резиновой "супругой" и закрутил роман с куклой-курицей — видео

Новая избранница бодибилдера Юрия Толочко. Видео © Instagram / yurii_tolochko

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко сообщил, что развёлся с силиконовой секс-куклой Марго. Однако долго страдать из-за этого мужчина не стал, так как теперь у него есть новая пассия.

"Разрешите познакомить вас с моей новой женой. Её зовут Лола", — написал блогер на своей странице в "Инстаграме".

По словам мужчины, его нынешняя избранница ещё не определилась со своей сексуальной ориентацией. У секс-куклы женская голова, а тело курицы. Кроме того, Юрий решил завести гарем и сообщил подписчикам, что в скором времени познакомит их с другими своими силиконовыми женщинами.

Напомним, в ноябре 2020 года Юрий Толочко женился на своей "принцессе" — резиновой кукле для секса по имени Марго. Свадебная церемония прошла по всем традициям — с гостями, кольцами и танцами. Однако спустя несколько недель после торжественного события стало известно, что Марго пришлось сдать в ремонт. После этого бодибилдер признался в измене.

А ранее Лайф писал, что в Китае 36-летний мужчина и его невеста — резиновая кукла — "родили" ребёнка. При этом счастливый жених признаётся, что у них ни разу не было интима и он даже не пытался поцеловать силиконовую избранницу.

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