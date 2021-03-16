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Бодибилдер из Казахстана развёлся с резиновой "супругой" и закрутил роман с куклой-курицей — видео

У секс-игрушки женская голова и тело птицы.

16 марта 2021, 13:53

Новая избранница бодибилдера Юрия Толочко. Видео © Instagram / yurii_tolochko

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко сообщил, что развёлся с силиконовой секс-куклой Марго. Однако долго страдать из-за этого мужчина не стал, так как теперь у него есть новая пассия.

"Разрешите познакомить вас с моей новой женой. Её зовут Лола", — написал блогер на своей странице в "Инстаграме".

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По словам мужчины, его нынешняя избранница ещё не определилась со своей сексуальной ориентацией. У секс-куклы женская голова, а тело курицы. Кроме того, Юрий решил завести гарем и сообщил подписчикам, что в скором времени познакомит их с другими своими силиконовыми женщинами.

Напомним, в ноябре 2020 года Юрий Толочко женился на своей "принцессе" — резиновой кукле для секса по имени Марго. Свадебная церемония прошла по всем традициям — с гостями, кольцами и танцами. Однако спустя несколько недель после торжественного события стало известно, что Марго пришлось сдать в ремонт. После этого бодибилдер признался в измене.

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А ранее Лайф писал, что в Китае 36-летний мужчина и его невеста — резиновая кукла "родили" ребёнка. При этом счастливый жених признаётся, что у них ни разу не было интима и он даже не пытался поцеловать силиконовую избранницу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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