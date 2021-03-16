Покусавшая двухлетнюю девочку в Москве овчарка не первый раз гуляла без намордника — видео

Хозяйка овчарки, покусавшей двухлетнюю малышку в Москве, раньше уже гуляла с собакой без намордника. Видео © LIFE

Как стало известно Лайфу, хозяйка овчарки, покусавшей двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы, не в первый раз вывела собаку на прогулку без намордника. Ранее женщина утверждала обратное. В распоряжении Лайфа оказалось видео прогулки животного и его владелицы, снятое за день до нападения на ребёнка.

На кадрах отчётливо видно, что хозяйка выгуливает пса на поводке, но при этом не надевает на него намордник. Овчарка, в свою очередь, без повода кидается на случайных прохожих.

Напомним, вечером 15 марта на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородской в Москве на малолетнюю девочку напала немецкая овчарка, которая была без намордника. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу. Против хозяина собаки следствие возбудило уголовное дело.

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