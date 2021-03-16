Даже смерть не разлучила их: россиянина похоронили в одной могиле с нелюбимой тёщей, и это возмутило её родных

В городе Камышин Волгоградской области родственники умершей женщины обратились в суд с требованием убрать из её могилы подзахороненного зятя, с которым у погибшей при жизни были натянутые отношения. Семья умершей долгое время даже просила о помощи президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает издание "Блокнот".

Как рассказала пресс-секретарь Камышинского городского суда Наталья Плешакова, женщину похоронили на местном кладбище в 1994 году, родственники в течение долгих лет ухаживают за могилой. А в 2019 году скончался муж дочери умершей камышанки. Женщина решила похоронить супруга вместе с матерью, несмотря на то что при жизни они часто ссорились и выясняли отношения.

Отмечается, что нередко близких родственников хоронят рядом, но данный случай не является обычным. Чем руководствовалась женщина при принятии данного решения, неизвестно, однако её поступок вызвал волну негодования со стороны остальных родственников.

Внучка похороненной много лет назад камышанки стала писать жалобы в различные инстанции и даже главе государства. Ей посоветовали идти в суд, куда в итоге женщина и обратилась. В первом иске ей отказали, так как она не занималась похоронами и не имеет права на земельный участок на кладбище. Как оказалось, в 1994 году процедуру погребения организовывал её экс-супруг, с которым она позднее развелась. Мужчина, однако, решил поддержать бывшую жену в этом нелёгком деле.

Предметом иска стало требование изъять из могилы бабушки останки её зятя. Суд пришёл к выводу, что при захоронении мужчины действительно были нарушены требования Федерального закона "О погребении и похоронном деле". Принято решение перезахоронить зятя в другом месте, однако оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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