"Страстные позы, призывные взгляды": Бородину возмутил роман детей в TikTok

Внимание российской телеведущей и светской львицы Ксении Бородиной, которая известна своими радикальными высказываниями на самые разные темы, привлёк аккаунт в "Тиктоке", где активно демонстрируется роман 13-летнего Паши Пэла с восьмилетней моделью Миланой Маханец. Так, дети всячески проявляют свои чувства друг к другу, а их родители снимают всё это на камеру, набирая при этом миллионы просмотров. Своё возмущение по этому поводу звезда высказала в "Инстаграме", на публикацию обратили внимание "Дни.ру".

Как отметила Бородина, она хорошо осознаёт, что своим постом может ополчить против себя целое поколение, которое будет называть её "бабкой старой". Однако ведущую до крайности возмутило вызывающее поведение двух детей и их родителей, поэтому она не смогла сдержать эмоций.

"Это дети, с какой стороны ни посмотри. А вот на то, что они делают, хочется зажмуриться. Сексуализация полным ходом, всё в наличии: призывные взгляды, страстные недвусмысленные позы и объятия, одежда, будто сбежавшая из фильмов для взрослых, и "страстные" же поцелуи. И всё это с подачи родителей. Более того, видео снимает мать малышки. У неё вообще как, всё хорошо?" — написала Ксения.

По словам Бородиной, она не верит, что дети решились на такое сами, в частности, что восьмилетняя девочка самостоятельно научилась призывно смотреть на парня и где-то узнала про те позы, которые она принимает для фото. Или в то, что "мальчишка в 13 лет уже стал таким прожжённым мачо".

"На видео девочка раздвигает ноги в обтягивающих кожаных штанах, сидя на краю стола, или носит суперкороткие юбки, сидя на коленях у этого парня. А снимает это всё мать. Вместо нормального, согласно возрасту, развития из них слепили "мужчину" и "женщину", — возмутилась инста-дива.

Ведущая также подчеркнула, что не понимает, почему родители этих детей считают нормальным "делать деньги на хайпе" такого рода. "Они просто рубят бабло и несильно заботятся о таких понятиях, как развращение малолетних", — сказала Бородина, добавив, что она просто "в гневе" и недоумевает, куда при этом смотрят надзорные органы. Ещё звезда заявила, что мать таким образом лишает свою малолетнюю дочь адекватного детства и нормального процесса взросления, однако подписчики почему-то продолжают смотреть и комментировать эти ролики. Поклонники Бородули активно поддержали свою любимицу в комментариях.

А ранее Ксения Бородина рассмешила поклонников, примерив неудачную покупку из Интернета. Телеведущей предложили "запарить" приобретённую юбку как лапшу быстрого приготовления, чтобы она увеличилась в размере.

Напомним, "роман" восьмилетней модели и её парня начинался вполне безобидно. Дети снимали совместные видеоролики и участвовали в челленджах. Фанаты маленьких звёзд были рады такой коллаборации, пока за ней не последовала новость о том, что между детьми начались серьёзные отношения. В соцсетях маленькие возлюбленные опубликовали видеоролики и снимки, на которых целуются и обнимаются, причём по-взрослому. На них уже обратили своё внимание правоохранители, заведено дело, а маму девочки вызвали на допрос.

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