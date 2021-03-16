На Кубани суд отменил оправдательный приговор пенсионеру, сознавшемуся в убийстве девочки и оставлявшему "подсказки" следствию

В Краснодарском крае суд отменил оправдательный приговор пенсионеру Николаю Мишину, который проходил по делу об убийстве восьмилетней соседки, при этом сам сознался в расправе над школьницей. Как сообщает "Интерфакс" , дело будет направлено на новое рассмотрение, а также с новым составом коллегии присяжных.

Напомним, в июне 2016 года в посёлке Звезда Краснодарского края девочка вышла из машины отчима, который подвёз её в направлении дома, но она так и не пришла домой. До января 2020 года о местонахождении ребёнка ничего не было известно, пока на доме в соседнем посёлке не появился рисунок с подсказками, где лежат останки девочки. Проследовав по ним, правоохранители нашли тело пропавшего ребёнка. Позже сотрудники СКР задержали 63-летнего жителя посёлка Звезда по подозрению в убийстве. Он признался, что ударил школьницу молотком по голове за то, что она мешала ему работать. По словам самого мужчины, он вывез тело ребёнка со двора, закопав останки в поле. Подозреваемый сознался, что надписи на зданиях оставлял именно он.