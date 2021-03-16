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На Кубани суд отменил оправдательный приговор пенсионеру, сознавшемуся в убийстве девочки и оставлявшему "подсказки" следствию

Мужчина находится на свободе.

16 марта 2021, 17:05
<p>Фото © <a href="https://kuban.sledcom.ru/news/item/1444101/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Краснодарскому краю</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае суд отменил оправдательный приговор пенсионеру Николаю Мишину, который проходил по делу об убийстве восьмилетней соседки, при этом сам сознался в расправе над школьницей. Как сообщает "Интерфакс", дело будет направлено на новое рассмотрение, а также с новым составом коллегии присяжных.

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Отмечается, что Прокуратура Краснодарского края усмотрела в оправдательном приговоре целый ряд процессуальных нарушений и подала на него апелляцию. Скорее всего, Мишин будет дожидаться рассмотрения дела, находясь на свободе.

Как ранее писал Лайф, в ноябре 2020 года присяжные оправдали пенсионера. После вынесения вердикта мужчину освободили из-под стражи прямо в зале суда. С тех пор он живёт по соседству с родителями убитой девочки.

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Напомним, в июне 2016 года в посёлке Звезда Краснодарского края девочка вышла из машины отчима, который подвёз её в направлении дома, но она так и не пришла домой. До января 2020 года о местонахождении ребёнка ничего не было известно, пока на доме в соседнем посёлке не появился рисунок с подсказками, где лежат останки девочки. Проследовав по ним, правоохранители нашли тело пропавшего ребёнка. Позже сотрудники СКР задержали 63-летнего жителя посёлка Звезда по подозрению в убийстве. Он признался, что ударил школьницу молотком по голове за то, что она мешала ему работать. По словам самого мужчины, он вывез тело ребёнка со двора, закопав останки в поле. Подозреваемый сознался, что надписи на зданиях оставлял именно он.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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