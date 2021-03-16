В Пентагоне назвали "минусы" нового оружия РФ: усложняет возможности по его обнаружению

Новые российские вооружения усложняют возможности США по их обнаружению и защите от такого рода оружия. Об этом заявил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк на слушаниях в комитете сената конгресса по делам вооружённых сил.

"Наступательный потенциал, который Россия развернула за последние несколько лет, включает передовое кибероружие и системы противокосмической обороны, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности, включая гиперзвуковые, предназначенные для поражения наземных целей. Этот потенциал усложняет нашу способность обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории", — сказал генерал.

Он добавил, что Россия "остаётся самым серьёзным вызовом для миссии по обороне" США и представляет постоянную угрозу Америке и Канаде. Хёрк также отметил, что крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой "Буревестник" в случае успешного завершения доводки позволит РФ наносить удары практически с любого направления благодаря "своей чрезвычайной дальности и автономности".

По словам американского генерала, Россия первой в мире поставила на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками и продолжает модернизацию своей ядерной триады.

Ранее Лайф рассказывал, что в этом году в России испытают новый беспилотник "Альтиус". Данный вид вооружения будет использовать высокоточные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

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