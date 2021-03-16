В КХЛ сообщили о соответствии нормам экипировки погибшего хоккеиста питерского "Динамо"

В Континентальной хоккейной лиге сообщили, что экипировка защитника молодёжного хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова, скончавшегося после попадания шайбы в голову, соответствовала необходимым нормам.

"Экипировка защитника "Динамо" Тимура Файзутдинова 12 марта 2021 года соответствовала требованиям", — приводит сообщение пресс-службы лиги РИА "Новости".

В КХЛ также уточнили, что требования к экипировке закреплены руководствами лиг России и утверждены министром спорта РФ Олегом Матыциным. Кроме того, в лиге заверили, что серьёзно относятся к сохранению здоровья игроков и к профилактике травм головы и сотрясений головного мозга. В связи с этим регламенты дорабатываются и вносятся дополнительные требования.

Семье хоккеиста со стороны КХЛ и одного из спонсоров МХЛ будет оказана материальная поддержка.

Напомним, 19-летний Файзутдинов умер спустя несколько дней после того, как во время матча 12 марта ему в голову попала шайба. Сезон хоккеист начал в качестве капитана команды. Все ближайшие матчи Кубка Гагарина, а также МХЛ начнутся с минуты молчания.

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