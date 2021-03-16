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"Хоккей — рисковая игра": Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал Лайфу гибель Файзутдинова из "Динамо"

Известный в прошлом хоккеист, а ныне эксперт Александр Кожевников также выразил соболезнования семье спортсмена.

16 марта 2021, 14:16

"Страшная трагедия, хоккей — игра рисковая. Родители, отдающие детей в спорт, должны понимать, что там случаются такие вещи. Не всегда, но происходят, тем более это профессиональный спорт. И в наше время такое случалось, только тогда скрывали информацию подобного рода, — считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Контактный вид спорта, бросок у всех сильный. Так что у каждого игрока должна быть ответственность. Очень жалко парня, соболезнования родителям".

Отметим, что многие хоккейные клубы страны уже выразили свои соболезнования родным хоккеиста, а КХЛ объявила, что матчи Кубка Гагарина начнутся с минуты молчания в память о Тимуре Файзутдинове.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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