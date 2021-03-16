"Сразу со всеми подружился": Бывший одноклубник рассказал о знакомстве с погибшим игроком молодёжного "Динамо"

Как сообщалось ранее, защитник петербургского молодёжного ХК "Динамо" Тимур Файзутдинов скончался спустя несколько дней после того, как 12 марта во время матча ему в голову попала шайба. Бывший одноклубник погибшего хоккеиста Стефан Гаранин рассказал телеканалу "360", что Тимур был сильным, добрым и понимающим парнем, который всегда улыбался и вёл себя дружелюбно.

"Взяли его в команду, и я тогда заметил, что он очень крепкий, высокий, улыбчивый и сразу со всеми подружился. По своим причинам я ушёл из "Динамо", но мы были всегда на связи, много воспоминаний с ним. Очень сейчас трудно что-то говорить, но был он очень классным, сильным, добрым, понимающим парнем", — поделился Гаранин своими воспоминаниями о Файзутдинове, подчеркнув, что его смерть стала большой утратой.

Как отмечает телеканал, фанаты команды тоже очень ценили погибшего спортсмена. Так, болельщик "Динамо" Константин Спирев выразил мнение, что Файзутдинов был хоккеистом с характером и всегда был готов постоять за команду.

"Чего у него не отнять было, так это характера. Всегда был готов постоять за себя, за всю команду. Капитаном он в этом сезоне абсолютно по делу был. Своей преданностью, своей самоотдачей, своим характером он заслужил нашивку", — рассказал Спирев.

Кстати, преданные поклонники оставили сотни соболезнований под публикацией о трагической гибели молодого спортсмена в группе "Динамо" в соцсети "ВКонтакте". Об умершем Файзутдинове скорбят в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Новокузнецке и других городах России.

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