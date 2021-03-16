В Татарстане сгорел памятник Воину-Освободителю, среди версий — поджог

В Заинске (Татарстан) сгорел памятник Воину-Освободителю. На место инцидента выехала зампрокурора города. Главе городского надзорного ведомства поручено организовать проверку случившегося. Как уточняет "Татар-Информ" , монумент был выполнен из композитного материала. Площадь пожара составила 6 квадратов.

Телеграм-канал "Mash в Татарстане" указывает, что вероятной причиной возгорания считают поджог. Незадолго до того, как памятник вспыхнул, рядом с ним были замечены четверо молодых людей. Парней и девушку уже опознали, их ищет полиция. От самого монумента остался лишь металлический каркас, его демонтируют.