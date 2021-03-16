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В Татарстане сгорел памятник Воину-Освободителю, среди версий — поджог

От монумента остался лишь металлический каркас.

16 марта 2021, 17:24

Памятник Воину-Освободителю сгорел в Татарстане. Видео © Соцсети

В Заинске (Татарстан) сгорел памятник Воину-Освободителю. На место инцидента выехала зампрокурора города. Главе городского надзорного ведомства поручено организовать проверку случившегося. Как уточняет "Татар-Информ", монумент был выполнен из композитного материала. Площадь пожара составила 6 квадратов.

Телеграм-канал "Mash в Татарстане" указывает, что вероятной причиной возгорания считают поджог. Незадолго до того, как памятник вспыхнул, рядом с ним были замечены четверо молодых людей. Парней и девушку уже опознали, их ищет полиция. От самого монумента остался лишь металлический каркас, его демонтируют.

В Риге осквернили памятник советским воинам-освободителям, назвав их оккупантами

В Риге осквернили памятник советским воинам-освободителям, назвав их оккупантами

А в январе в украинском Херсоне вандалы осквернили братскую могилу воинов-освободителей. Злоумышленники повредили 17 памятников. СКР завёл уголовное дело.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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