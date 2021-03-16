Редактор "2х2" оценил появление ЛГБТ-персонажа в комиксе "Капитан Америка"

Как ранее стало известно, легендарный персонаж комиксов Marvel Капитан Америка станет геем. Так, впервые ЛГБТ-супергерой Аарон Фишер появится в серии изданий под названием "Соединённые Штаты Капитана Америки", посвящённой 80-летию кэпа. Выпускающий редактор "2х2.медиа", а также автор статей для журнала "Мир фантастики" Денис Варкин в беседе с Лайфом высказал своё мнение по поводу появления ЛГБТ-персонажа в одном из популярнейших в мире комиксов.

"Я думаю, не ориентация персонажа определяет интерес аудитории к нему. Аарон Фишер не первый ЛГБТ-персонаж в комиксах Marvel, и он не будет последним. Я почти уверен, что это персонаж на один сюжет, который вряд ли появится в дальнейшем. Хотя в истории издательства было немало случаев, когда фанатам тот или иной герой нравился и ему в итоге посвящали свой сюжет или полноценный комикс. Покажет время", — рассказал Варкин.

Как пояснил редактор, недавно в комиксах издательства был сюжет под названием Empyre, героем которого был открытый гей Халклинг. При этом его муж и возлюбленный Билли Каплан тоже там фигурировал. Эксперт уточнил, что юного Билли совсем недавно можно было видеть в сериале "ВандаВижен". Он сын Алой Ведьмы.

Варкин отметил, что реакция сообщества на эту новость весьма расстраивает, поскольку она "идёт вне контекста". Он пояснил, что сама идея Капитана Америки изначально заключалась в том, что совершенно разные люди из разных слоёв общества видят в его образе надежду и вдохновляются его поступками. Поэтому во многих комиксах он является скорее символом, чем живым человеком.

"Самое важное: Аарон Фишер не будет новым Капитаном Америкой. В этом году персонажу исполняется 80 лет, и в честь этого Marvel выпустит сюжет, в котором представит людей, вдохновившихся Стивом Роджерсом. Среди них и открытый гей Аарон Фишер. Сценарист Криcтофер Кантвелл таким образом хочет подчеркнуть, что без разницы, к какой группе населения ты принадлежишь, если разделяешь идеалы кэпа и готов бороться за тех, кому нужна твоя помощь", — объяснил эксперт.

Варкин также добавил, что самому Кантвеллу Капитан Америка помог осознать, что он бисексуал. То есть супергерой в его глазах оказался не только образцом для подражания как мужчина, отец или муж, но и как напоминание о любви к военному, с которым сценарист когда-то служил и который трагически умер. "Этот опыт Кристофер несёт через всю свою жизнь", — заключил выпускающий редактор "2х2.медиа".

Ранее Лайф сообщал, что американская студия Marvel планирует выпустить сольный фильм о Халке. Однако на этот раз зелёный гигант будет умным.

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