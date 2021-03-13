Страсти, деньги, культовая тайга: на ком и на чём экономили создатели нового сериала "Угрюм-река"

Сериал "Угрюм-река", стартовавший на Первом канале, уже вызвал бурные дискуссии на тему сравнений с фильмом 1968 года. Но если создателям чёрно-белой картины, снятой полвека назад, нехватка денег помогла передать нужную атмосферу, то те же проблемы современных кинодеятелей не позволили снять действительно угрюмое кино.

Страсти

Новая экранизация книги Вячеслава Шишкова, которая была написана почти сто лет назад, в 1928 году, снималась в другое время, в других условиях и, кажется, с другой целью. Чёрно-белая лента вызывала ровно те ощущения, что и должна вызывать картина с таким названием. В ней режиссёр Ярополк Лапшин показал, к чему приводят страсти. Получилось ли достичь того же эффекта современному кинодеятелю Юрию Морозу — покажут рейтинги, хотя сетка Первого канала почти всегда означает предсказуемый успех. Мы выяснили, как снимался новый сериал и какие страсти кипели на съёмочной площадке.

Деньги

Обе экранизации объединяет недостаточное финансирование. Старый фильм из-за недостатка средств пришлось снимать на Урале — в округе деревни Слобода и Нижнего Тагила. У современной съёмочной группы локаций было больше, но режиссёр Мороз всё равно жаловался, что ему приходилось сильно экономить. Так, он посетовал, что вместо вертолётов ему пришлось использовать дроны.

В нашей ситуации съёмки с дрона были единственной возможностью. Нужен был объём, его можно было увидеть только сверху. Раньше мы бы этого не сняли — не нашли бы такого количества вертолётов. Для меня очень важно, чтобы в картинке была сенсорика, чтобы это было неподдельно, чтобы были бурлящая вода, скалы, тайга, на лодке плыли актёры, а не дублёры Юрий Мороз Режиссёр сериала

Локации

© «Угрюм-река»

Сериал снимался на Урале, в Минске, Суздале, Кинешме, Москве и Подмосковье, но этих локаций создателям не хватило, им пришлось прибегать к компьютерной графике.

Например, город Громов, который Прохор построил в тайге. Начинается он с нарисованной с помощью компьютерной графики башни. Имение снимали в Подмосковье в Середникове, бараки и дамбу — в Минске, а завод и лесопилку — на Урале Денис Евстигнеев Продюсер

Каст

С кастингом тоже были проблемы. Актёр, утверждённый на роль Ибрагима-оглы, не получил визу в Грузии и не смог приехать. Можно сказать, что в итоге взяли первого попавшегося. Художник по гриму встретила фактурного мужчину в автобусе, сфотографировала и прислала фото режиссёру. У мужика из общественного транспорта, как и у персонажа, были борода и бритая голова. В итоге Юрия Миронова утвердили на роль всего за пять часов.

Фото © пресс-служба Первого канала

Трудности также возникли и с погодой. Звучит глупо, но Морозу не повезло со снегом — его просто не было. В итоге продюсерам пришлось серьёзно потратиться на установки, которые генерируют искусственный снег. Настоящих осадков на кадрах зритель не увидит.

Лицедеи

Фото © пресс-служба Первого канала

Интересно, что главную роль — Громова — сыграл актёр Александр Горбатов, который ранее уже примерял на себя почти ту же фамилию, снявшись в главной роли в первой короткометражной экранизации российского комикса "Майор Гром".

За каждый свой страшный поступок он [Прохор Громов] отдавал часть себя, в итоге у него не осталось ни любви, ни сердца, ничего... Александр Горбатов Актёр

Сыгравшая Анфису Козыреву в 1968 году Людмила Чурсина довольно сдержанно высказалась по поводу своей молодой смены.

Очаровательная женщина — актриса Пересильд. Она очень многогранная. Это другая женщина, нежели моя Анфиса. Но есть вещи, которые она просто блистательно делает, и я надеюсь, что ей удастся в "Угрюм-реке" по-своему осмыслить этот самобытный мощный женский характер, эти чувства Людмила Чурсина Актриса

Сама Юлия Пересильд призналась, что очень боялась, что о ней скажет Чурсина: "Такие важные для меня слова от великой Людмилы Чурсиной. Я очень боялась и волновалась, что она об этом думает".

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