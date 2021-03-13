Страсти, деньги, культовая тайга: на ком и на чём экономили создатели нового сериала "Угрюм-река"
Фото © пресс-служба Первого канала
Сериал "Угрюм-река", стартовавший на Первом канале, уже вызвал бурные дискуссии на тему сравнений с фильмом 1968 года. Но если создателям чёрно-белой картины, снятой полвека назад, нехватка денег помогла передать нужную атмосферу, то те же проблемы современных кинодеятелей не позволили снять действительно угрюмое кино.
Страсти
© YouTube
Новая экранизация книги Вячеслава Шишкова, которая была написана почти сто лет назад, в 1928 году, снималась в другое время, в других условиях и, кажется, с другой целью. Чёрно-белая лента вызывала ровно те ощущения, что и должна вызывать картина с таким названием. В ней режиссёр Ярополк Лапшин показал, к чему приводят страсти. Получилось ли достичь того же эффекта современному кинодеятелю Юрию Морозу — покажут рейтинги, хотя сетка Первого канала почти всегда означает предсказуемый успех. Мы выяснили, как снимался новый сериал и какие страсти кипели на съёмочной площадке.
Деньги
Обе экранизации объединяет недостаточное финансирование. Старый фильм из-за недостатка средств пришлось снимать на Урале — в округе деревни Слобода и Нижнего Тагила. У современной съёмочной группы локаций было больше, но режиссёр Мороз всё равно жаловался, что ему приходилось сильно экономить. Так, он посетовал, что вместо вертолётов ему пришлось использовать дроны.
В нашей ситуации съёмки с дрона были единственной возможностью. Нужен был объём, его можно было увидеть только сверху. Раньше мы бы этого не сняли — не нашли бы такого количества вертолётов. Для меня очень важно, чтобы в картинке была сенсорика, чтобы это было неподдельно, чтобы были бурлящая вода, скалы, тайга, на лодке плыли актёры, а не дублёры
Локации
© «Угрюм-река»
Сериал снимался на Урале, в Минске, Суздале, Кинешме, Москве и Подмосковье, но этих локаций создателям не хватило, им пришлось прибегать к компьютерной графике.
Например, город Громов, который Прохор построил в тайге. Начинается он с нарисованной с помощью компьютерной графики башни. Имение снимали в Подмосковье в Середникове, бараки и дамбу — в Минске, а завод и лесопилку — на Урале
Каст
С кастингом тоже были проблемы. Актёр, утверждённый на роль Ибрагима-оглы, не получил визу в Грузии и не смог приехать. Можно сказать, что в итоге взяли первого попавшегося. Художник по гриму встретила фактурного мужчину в автобусе, сфотографировала и прислала фото режиссёру. У мужика из общественного транспорта, как и у персонажа, были борода и бритая голова. В итоге Юрия Миронова утвердили на роль всего за пять часов.
Фото © пресс-служба Первого канала
Трудности также возникли и с погодой. Звучит глупо, но Морозу не повезло со снегом — его просто не было. В итоге продюсерам пришлось серьёзно потратиться на установки, которые генерируют искусственный снег. Настоящих осадков на кадрах зритель не увидит.
Лицедеи
Фото © пресс-служба Первого канала
Интересно, что главную роль — Громова — сыграл актёр Александр Горбатов, который ранее уже примерял на себя почти ту же фамилию, снявшись в главной роли в первой короткометражной экранизации российского комикса "Майор Гром".
За каждый свой страшный поступок он [Прохор Громов] отдавал часть себя, в итоге у него не осталось ни любви, ни сердца, ничего...
Сыгравшая Анфису Козыреву в 1968 году Людмила Чурсина довольно сдержанно высказалась по поводу своей молодой смены.
Очаровательная женщина — актриса Пересильд. Она очень многогранная. Это другая женщина, нежели моя Анфиса. Но есть вещи, которые она просто блистательно делает, и я надеюсь, что ей удастся в "Угрюм-реке" по-своему осмыслить этот самобытный мощный женский характер, эти чувства
Сама Юлия Пересильд призналась, что очень боялась, что о ней скажет Чурсина: "Такие важные для меня слова от великой Людмилы Чурсиной. Я очень боялась и волновалась, что она об этом думает".
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