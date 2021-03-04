Как сложилась судьба участников первого реалити-шоу в России "За стеклом"

Шоу "За стеклом" для кого-то стало откровением, для кого-то — новой нишей на телевидении, но, как оказалось, для самих участников — настоящим пятном позора. Каждый из тех, над кем проводился этот эксперимент, после его завершения предпочёл не распространяться об этом опыте продюсеров над людьми. Формат был позаимствован у британцев (аналог назывался "Большой брат") и адаптирован под российскую телеаудиторию. Съёмки проходили в гостинице "Россия". Во время прямых трансляций рейтинги передачи били все рекорды — в какой-то момент её смотрели 40% всех российских телезрителей. Секс в прямом эфире, отсутствие цензуры, ссоры и скандалы — сегодня это уже считается нормой для развлекательных телеканалов, а тогда это была революция. Один из создателей шоу Григорий Любомиров дал ёмкое определение тому, что случилось: "Мы просто инфицировали отечественное телевидение этим бессмертным форматом". Тут и комментарии излишни. Но что же стало с лабораторными мышками, на которых этот вирус тестировали?..

Звезда сошла

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © 24smi.org

Александр Колтовой — единственный участник шоу "За стеклом", который сделал телевизионную карьеру после закрытия проекта. 20 лет назад ему был 21 год. После того как реалити-шоу стали транслировать по ТВ, Александр стал заветной мечтой миллионов российских женщин. Но выбрал он ту, что знала его ближе всех, — "застекольного" стилиста Надежду, то есть девушку, которая отвечала за внешний вид участников проекта. Их брак продлился несколько лет, но детей не было. После "За стеклом" Колтовой стал востребованным ведущим. В основном он работал в развлекательно-познавательных жанрах, но в 2020-м стал соведущим Леры Кудрявцевой в ток-шоу "Звёзды сошлись" на НТВ. К этому моменту он уже был женат во второй раз и растил дочь. 7 ноября 2020 года Александр Колтовой погиб при крушении частного легкомоторного самолёта в Московской области. В полёте вышел из строя двигатель.

Это слишком!

Фото © Instagram / jannasinsta , кадр из видео © YouTube / Dmitry Musinov

Жанна Агагишева попала "за стекло" почти случайно. Она не очень понимала, что за кастинг проходит, и, вообще, шла туда, только чтобы проверить, действительно ли победителю дарят квартиру в Москве. Когда она поняла, что это не так и что камеры установлены в спальнях, душевых и даже в туалете, она попыталась уйти, но остановили условия контракта, по которым она должна была выплатить крупную неустойку. Тем не менее девушка выиграла в проекте, и ей вместе с её партнёром выдали 15 тысяч долларов, а также путёвку в Финляндию. Их отношения с Денисом Федяниным за пределами шоу прекратились. Жанна стала встречаться с внуком Бориса Ельцина. Впрочем, их развела мама завидного жениха Татьяна Юмашева. Ей девушка чем-то не нравилась. В итоге Жанна ещё несколько раз вышла замуж и стала матерью пятерых детей. Сейчас она развивает сеть детских клубов и собственный бренд детской одежды.

За китайской стеной

Фото © Facebook / Денис Федянин, кадр из видео © YouTube / Dmitry Musinov

Другого победителя в шоу называли Деном. Это Денис Федянин. После шоу он закрутил роман с другой участницей "застеколья" — Ольгой Орловой. Вместе с ней Денис выпустил книгу "За стеклом: откровения Оли и Дена", и после этого их отношения прекратились. О его нынешней жизни практически ничего не известно. Некоторые СМИ пишут, что он женился и работает в сфере международных отношений. Судя по страницам Дениса в социальных сетях, он часто бывает в Китае, любит кататься на квадроцикле и, как и Колтовой, увлекается пилотированием.

Блудная дочь

Маргарита Семенякина (Марго) была самой яркой среди участников "застеколья". Сейчас ей 42, она занимается фольклорной тематикой и воспитывает сына, которого родила от другого участника шоу — Макса Касымова. Их брак продлился недолго, так как был построен на страстях. Во время шоу они не стеснялись заниматься любовью под камерами, создав тем самым не просто рекордные рейтинги, а прецедент для российского телевидения. Этот приём был подсмотрен у британского аналога проекта — "Большого брата". Марго ещё на кастинге вела себя вызывающе и дерзко. Такая девушка продюсерам проекта была просто необходима. Она была генератором основных эмоций, но, возможно, именно это и лишило её шансов построить сольную карьеру после шоу. Девушка снималась в эротических журналах, пыталась привлечь к себе внимание СМИ скандальными историями, но в итоге поняла, что её репутация работает против неё. Сейчас она ведёт смиренный образ жизни, вышла замуж, сменила фамилию и занимается душевным делом.

Удар амбиций

Фото © Instagram / maxkasymov, кадр из видео © YouTube / Dmitry Musinov

После шоу Макс Касымов решил заняться музыкой: связался с сомнительной группой и из этого ничего не вышло. Возможно, этот поиск себя и стал причиной их разрыва с Марго. Он оказался просто не готов стать семьянином. В проекте он был не менее ярким персонажем, чем Марго, и творческие амбиции в итоге всю жизнь толкали его на креатив. Он своего добился — стал дизайнером. Живёт и работает в Москве, а про свой "застекольный" период предпочитает не говорить, вспоминая его как ошибку молодости.

Волна угасла

Фото © eva.ru, кадр из видео © YouTube / Dmitry Musinov

Олю Орлову зрители запомнили как одну из главных интриганок проекта. Она пыталась крутить романы сразу с двумя парнями, и люди ей этого не простили. Оля первой вылетела из проекта. Впрочем, она ещё несколько лет пыталась использовать энергию волны хайпа, которую создал проект: вместе с Федяниным она написала книгу, но затем перестала появляться на газетных страницах и в эфирах ток-шоу. Сейчас ей 41 год, она увлекается йогой и вернулась в родной Ростов-на-Дону.

Слишком нормальный

Анатолия Патлана многие и не вспомнят, потому что он продержался в проекте всего две недели, да и те не с начала шоу. Он стал заменой Колтового, который покинул программу ещё до завершения. Но новичка не приняли, несмотря на его прекрасную физическую форму (а возможно, именно поэтому...). Он не смог выстроить нормальных отношений, и его просто съели. Свой "позор" (именно так он называет период своего участия в шоу "За стеклом") он старается не вспоминать. После завершения проекта о нём писали некоторые СМИ, подчёркивая, что он не нашёл себя, а стал обычным работягой. Но эта работа вполне устраивала парня, и ему удалось создать нормальную семью.

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