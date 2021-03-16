Захарова высмеяла украинского министра за слова о руке Москвы в проблемах с AstraZeneca

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой прокомментировала неожиданное заявление Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о причастности Москвы к проблемам с вакциной AstraZeneca.

"Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке", — написала Захарова в "Фейсбуке".

Она отметила, что теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые, как подчеркнула Захарова, Украина не производит и не проводит.

"Не режим, а сказка", — заключила Захарова.

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