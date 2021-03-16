Захарова высмеяла украинского министра за слова о руке Москвы в проблемах с AstraZeneca
Подобные высказывания из Киева являются продолжением его фантазийного мирка, считает дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой прокомментировала неожиданное заявление Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о причастности Москвы к проблемам с вакциной AstraZeneca.
"Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке", — написала Захарова в "Фейсбуке".
Она отметила, что теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые, как подчеркнула Захарова, Украина не производит и не проводит.
"Не режим, а сказка", — заключила Захарова.
Напомним, количество стран, в которых уже ограничили использование препарата от CoViD-19 AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, уже приближается к 20. Кроме Хорватии и Литвы такое решение также приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. При этом непосредственный производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, так как явных доказательств этому пока нет.
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