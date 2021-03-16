Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Захарова высмеяла украинского министра за слова о руке Москвы в проблемах с AstraZeneca

Подобные высказывания из Киева являются продолжением его фантазийного мирка, считает дипломат.

16 марта 2021, 19:58
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой прокомментировала неожиданное заявление Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о причастности Москвы к проблемам с вакциной AstraZeneca.

"Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке", — написала Захарова в "Фейсбуке".

На Украине не увидели проблем с использованием вакцины AstraZeneca

На Украине не увидели проблем с использованием вакцины AstraZeneca

Она отметила, что теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые, как подчеркнула Захарова, Украина не производит и не проводит.

"Не режим, а сказка", — заключила Захарова.

Напомним, количество стран, в которых уже ограничили использование препарата от CoViD-19 AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, уже приближается к 20. Кроме Хорватии и Литвы такое решение также приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. При этом непосредственный производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, так как явных доказательств этому пока нет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

сегодня в 20:33

Разработчик "Спутника V" назвал возможную причину тромбов после вакцины AstraZeneca

сегодня в 12:25

В США не нашли доказательств влияния других стран на голосование и итоги президентских выборов

сегодня в 20:48

Малышева рассказала, сколько антител должно быть для защиты от повторного заражения коронавирусом

сегодня в 20:43

"Не знаю, что будет дальше": Мать рассказала о состоянии попавшей в больницу бывшей жены Аршавина

сегодня в 20:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1