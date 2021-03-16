Анастасия Таталина принесла России первое в истории золото ЧМ по биг-эйру

Россиянка Анастасия Таталина завоевала золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, став первой отечественной спортсменкой в истории, выигравшей в этом виде спорта. В финале в Аспене Таталина получила 184,50 балла, опередив ещё одну россиянку Лану Прусакову (165,50) и китаянку Айлин Эйлин Гу (161,50).

Биг-эйр — это выполнение элементов (сальто, вращения, захваты лыж рукой) спортсменом, который разгоняется с помощью трамплина. При этом фристайлист вылетает в длину, а не в высоту, как в акробатике, а средняя длина полёта составляет от 5 до 30 метров.

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