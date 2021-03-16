Нарышкин выразил уверенность, что Крым станет жемчужиной России

Жители Крыма совместно с другими россиянами показывают самоотверженный труд, преображая полуостров. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который во время "крымской весны" в 2014 году занимал пост председателя Госдумы РФ.

"За эти семь лет вы вместе со всей Россией показали примеры самоотверженного труда, построив прекрасный Крымский мост, который смело можно отнести к мировым достопримечательностям. Стремительно восстанавливается и развивается дорожная сеть, укрепляется инфраструктура, высокими темпами возводится современное и комфортное жильё, — отметил Нарышкин.

Он выразил твёрдую уверенность в том, что совместными усилиями удастся превратить Крым в жемчужину России, "сияние которой достигнет самых далёких уголков планеты". Нарышкин также добавил, что очень рад, что полуостров "вернулся в состав нашего Отечества".

"Семь лет назад вы приняли историческое решение о вхождении в состав Российской Федерации... В этих двух простых словах "Крым наш!" и гром салюта победы, и слёзы радости, и чувство высшей справедливости", — заключил Нарышкин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Крым останется с Россией навсегда.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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