Барецкий пригласил в "Брата-3" Энистон и Рурка, а среди простых актёров устроил кастинг на роли "проституток и ментов"
Музыкант уверяет, что уже перечислил гонорары голливудским звёздам, которые примут участие в съёмках.
Стас Барецкий устроил кастинг на фильм "Брат-3". Видео © LIFE
Скандально известный российский шоумен Стас Барецкий провёл в подмосковных Мытищах кастинг на съёмки в фильме "Брат-3". Как рассказал музыкант Лайфу, в первый день проб выбирали актёров "жизненных ситуаций". Речь идёт о проститутках, стражах порядка и бандитах.
Стоит отметить, что попробоваться на подобную роль в киноленте Барецкого пришло немало желающих. Причём сам кастинг был платным — по 500 рублей с человека. Шоумен остался доволен выбором массовки, а также пообещал провести ещё один кастинг, но уже в Санкт-Петербурге.
Что касается главных героев, то Барецкий пообещал, что зрители увидят на экране Микки Рурка и Дженнифер Энистон. Ожидается, что в фильме они сыграют роли криминального авторитета и владелицы борделя. Вместе с голливудскими звёздами в съёмках примут участие Иван Краско, Никита Джигурда, Алексей Панин, Бари Алибасов, а также сам Барецкий. Композитором выступит рэпер Моргенштерн.
"Дженнифер Энистон мы перечислили полмиллиона долларов, а Микки Рурку — триста тысяч. Если они откажутся, мы будем с ними судиться", — отметил шоумен.
Неофициальное продолжение известных фильмов Алексея Балабанова от Стаса Барецкого запланировано на 2021 год. Как ранее рассказывал Барецкий, сам фильм должен стать криминальным боевиком наподобие "Крепкого орешка". Кстати, в фильме также может появиться и Данила Багров, которого оживят с помощью компьютерной графики.
А ранее вдова Бодрова осудила Барецкого за идею снять "Брата-3". Женщина отметила, что ей очень "мерзко" обсуждать возможную съёмку продолжения легендарной киноленты, и назвала съёмочную команду убогими людьми.
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