СМИ сообщили об активизации ФНС проверок россиян с иностранными активами
Это связано с обработкой данных, полученных за 2017 год.
Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) России участили выездные проверки россиян с иностранными счетами и активами. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что число проверок владельцев счетов и активов за рубежом резко возросло в конце 2020 года. Специалисты пояснили это истечением установленного законом трёхлетнего срока проверок данных за 2017 год.
В том году ФНС впервые получила примерно от 60 иностранных юрисдикций данные в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России информации", — пояснили в ведомстве.
В случае обнаружения расхождений в сведениях территориальные налоговые органы смогут потребовать у налогоплательщиков пояснения и документы для установления фактов нарушений. Если же они подтвердятся, может быть принято решение о проведении выездной проверки.
Как указывает партнёр Ernst & Young Антон Ионов, от обычной проверки выездную отличает большая продолжительность, детализация запросов, объём истребуемых документов и информации. Она может длиться до полугода и приостанавливаться для привлечения документов.
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