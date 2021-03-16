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СМИ сообщили об активизации ФНС проверок россиян с иностранными активами

Это связано с обработкой данных, полученных за 2017 год.

16 марта 2021, 18:48
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) России участили выездные проверки россиян с иностранными счетами и активами. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что число проверок владельцев счетов и активов за рубежом резко возросло в конце 2020 года. Специалисты пояснили это истечением установленного законом трёхлетнего срока проверок данных за 2017 год.

В том году ФНС впервые получила примерно от 60 иностранных юрисдикций данные в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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"При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России информации", — пояснили в ведомстве.

В случае обнаружения расхождений в сведениях территориальные налоговые органы смогут потребовать у налогоплательщиков пояснения и документы для установления фактов нарушений. Если же они подтвердятся, может быть принято решение о проведении выездной проверки.

Как указывает партнёр Ernst & Young Антон Ионов, от обычной проверки выездную отличает большая продолжительность, детализация запросов, объём истребуемых документов и информации. Она может длиться до полугода и приостанавливаться для привлечения документов.

Ранее в ФНС объяснили расширение доступа к банковской тайне.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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