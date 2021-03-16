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Панда Диндин из Московского зоопарка с радостью разорвала подаренного ей робосородича — видео

В честь Всемирного дня панд для китайских мишек соорудили картонные арт-объекты.

16 марта 2021, 18:37

В Московском зоопарке панда Диндин с радостью разорвала подаренного ей робосородича. Видео © Instagram / moscow_zoo_official

Сегодня в честь Всемирного дня панд обитателям Московского зоопарка — пандам Жуи и Диндин — соорудили картонные арт-объекты в виде "робопанд". Чёрно-белые мишки с удовольствием уничтожили принесённые им подарки, причём как съедобные, так и несъедобные. Видео "расправы" опубликовала пресс-служба зоосада.

Как можно увидеть в ролике, сначала животные удивились необычным объектам в своём вольере, но потом панда Диндин "освоилась" и лапами разорвала подаренную ей "робопанду" в клочья. "Жуи воспринял подарки с не меньшим интересом, в свойственной ему манере "пришёл, увидел, победил", — рассказали в пресс-службе.

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Кроме прочего, сотрудники зоопарка в честь праздника угостили пушистых "китайцев" праздничными блюдами, среди которых были морковь, панда-кейки и бамбук. А ещё виновники торжества получили разноцветные кубики, вымпелы и любимые игрушки.

А ранее панда Жуи из Московского зоопарка поздравил подругу Диндин с 8 Марта. Из многочисленных подарков она выбрала сладкую грушу.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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