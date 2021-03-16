В Greenpeace оценили предложение вице-премьера Абрамченко о запрете одноразовой пластиковой посуды

Идея о запрете одноразовой пластиковой посуды очень актуальна в наше время, поскольку подобная мера действительно может помочь существенно сократить количество отходов из этого материала. Об этом Лайфу рассказал эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace России Дмитрий Нестеров.

Эксперт отметил, что в организации постоянно поднимают этот вопрос. Однако ранее, по словам собеседника, представители власти не обращали столь пристального внимания на проблему. Вместе с тем Нестеров рассказал, что Greenpeace ежегодно мониторит состояние прибрежных зон на предмет пластикового загрязнения. Так, по словам специалиста, пластиковые отходы составляют около 70% от всего мусора, найденного в водоёмах.

"Пластик, когда оказывается в окружающей среде, превращается в микропластик, который загрязняет водоёмы и в целом попадает в пищевую цепочку через организмы животных. В воде пластик накапливает токсичные соединения. Также его часто путают морские млекопитающие и птицы", — пояснил Нестеров.

Кроме того, эксперт напомнил, что не следует сжигать пластиковые отходы, поскольку в процессе их сгорания выделяются отравляющие вещества.

Ранее Лайф писал, что вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду в России. Она считает необходимым отказаться от производства и использования товаров, переработка которых сложна или невозможна в принципе.

Напомним, по оценкам Всемирного фонда дикой природы, каждую неделю в организм человека с пищей, водой или даже вдыхаемым воздухом попадает около пяти граммов микропластика. Этот вес эквивалентен одной кредитной карте.



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