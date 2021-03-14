В ФНС объяснили расширение доступа к банковской тайне
С 17 марта налоговики смогут запрашивать у кредитных организаций копии паспортов клиентов и доверенности на распоряжение деньгами.
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Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения махинаций с налогами и не затронет добросовестных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
"Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков", — отметили в ФНС.
В службе напомнили, что все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, поэтому имеют специальный режим хранения и доступа.
В Госдуму ранее внесли законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ, согласно которому доходы россиян в пределах 204 тысяч рублей в год не будут облагаться подоходным налогом.
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