Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В ФНС объяснили расширение доступа к банковской тайне

С 17 марта налоговики смогут запрашивать у кредитных организаций копии паспортов клиентов и доверенности на распоряжение деньгами.

14 марта 2021, 18:21
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения махинаций с налогами и не затронет добросовестных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков", отметили в ФНС.

В службе напомнили, что все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, поэтому имеют специальный режим хранения и доступа.

Налоговой предоставят расширенный доступ к банковской тайне

Налоговой предоставят расширенный доступ к банковской тайне

В Госдуму ранее внесли законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ, согласно которому доходы россиян в пределах 204 тысяч рублей в год не будут облагаться подоходным налогом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Экономист рассказал, как расширенный доступ ФНС к банковской тайне скажется на россиянах

сегодня в 18:47

Неверов отреагировал на идею ввести налог на "подозрительно богатых"

сегодня в 16:52

В России предложили ввести налог для "подозрительно богатых"

сегодня в 09:50

"Я тебе шею сломаю": бывшая сожительница бизнесмена рассказала о похищении их годовалой дочки — видео

сегодня в 18:41

Смолов вновь забил за "Локо", а "Краснодар" одержал первую в 2021 году победу

сегодня в 18:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1