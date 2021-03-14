Под Волгоградом трое детей провалились под лёд, один ребёнок погиб
Инцидент произошёл на реке Ахтубе.
Фото © Pixabay
На реке Ахтубе в Волгоградской области под лёд провалились трое мальчиков от шести до 10 лет. Оказавшиеся рядом взрослые вытащили их, но один ребёнок погиб, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.
"Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает", — сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что на реку Ахтубу пошли играть два брата семи и 10 лет, а также их шестилетний друг. Лёд не выдержал суммарного веса детей и треснул под их ногами, в результате чего мальчики оказались под водой, после чего их вытащили находящиеся неподалёку взрослые. СК уже организовал проверку по факту гибели семилетнего ребёнка.
Напоминаем, что не так давно Лайф писал о семье, которая погибла, уйдя под лёд в своём автомобиле.
Выбор редакции
Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле на Ставрополье
В Мурманске автобус с пассажирами загорелся во время движения — видео
"Я тебе шею сломаю": бывшая сожительница бизнесмена рассказала о похищении их годовалой дочки — видео
В ФНС объяснили расширение доступа к банковской тайне
Смолов вновь забил за "Локо", а "Краснодар" одержал первую в 2021 году победу
Комментариев: 0