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Под Волгоградом трое детей провалились под лёд, один ребёнок погиб

Инцидент произошёл на реке Ахтубе.

14 марта 2021, 17:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На реке Ахтубе в Волгоградской области под лёд провалились трое мальчиков от шести до 10 лет. Оказавшиеся рядом взрослые вытащили их, но один ребёнок погиб, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

"Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает", — сообщили в ведомстве.

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В ведомстве уточнили, что на реку Ахтубу пошли играть два брата семи и 10 лет, а также их шестилетний друг. Лёд не выдержал суммарного веса детей и треснул под их ногами, в результате чего мальчики оказались под водой, после чего их вытащили находящиеся неподалёку взрослые. СК уже организовал проверку по факту гибели семилетнего ребёнка.

Напоминаем, что не так давно Лайф писал о семье, которая погибла, уйдя под лёд в своём автомобиле.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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