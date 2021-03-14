Под Волгоградом трое детей провалились под лёд, один ребёнок погиб

На реке Ахтубе в Волгоградской области под лёд провалились трое мальчиков от шести до 10 лет. Оказавшиеся рядом взрослые вытащили их, но один ребёнок погиб, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

"Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает", — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что на реку Ахтубу пошли играть два брата семи и 10 лет, а также их шестилетний друг. Лёд не выдержал суммарного веса детей и треснул под их ногами, в результате чего мальчики оказались под водой, после чего их вытащили находящиеся неподалёку взрослые. СК уже организовал проверку по факту гибели семилетнего ребёнка.

Напоминаем, что не так давно Лайф писал о семье, которая погибла, уйдя под лёд в своём автомобиле.

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