"Никогда не ссорились": Мать защитила сына, порезавшего собственного брата

Мать защитила сына, который в Петербурге порезал своего брата. Видео © LIFE

Мать братьев из Санкт-Петербурга, один из которых сегодня напал на другого, выстрелив в него из сигнального пистолета, а затем порезав ножом, сообщила Лайфу, что её сыновья всегда жили дружно и конфликтов между ними не случалось.

"Никогда не ссорились, всю дорогу всегда мирно жили", — рассказала Нина И.

По словам женщины, пострадавший Владислав 16 марта ушёл из дома около часа дня по рабочим делам. Кроме того, мать звонила старшему сыну, тот сообщил, что находится дома со своей беременной возлюбленной, которая уже в скором времени собирается уйти в декрет. Павел и Владислав, со слов родительницы, планировали встречу, но отложили её.

"Дело в том, что сегодня 40 дней со дня смерти моего брата. И они планировали встречу, но отложили её из-за снега. Я им позвонила, сказала: "Отбой, ехать никуда не надо", — призналась собеседница.

Нина И. также отметила, что у Павла нет своего автомобиля, он постоянно брал машины в аренду.

Однако один эпизод из 2018 года женщина всё же вспомнила. Тогда Павел под действием наркотического вещества порезал шею своему брату во время конфликта, случившегося дома. Но из-за своего состояния забыл про это и потом предъявлял претензии семье за то, что они написали на него заявление.

Напомним, в настоящий момент пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжёлом шоковом состоянии. К этому привёл конфликт, случившийся между ним и братом в салоне автомобиля. Павел выстрелил во Владислава из сигнальной ракетницы, а позднее уже на улице несколько раз ударил ножом.

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