В МИД РФ резко осудили политические гонения на российских журналистов в Польше
В Варшаве не соблюдают принципы свободы и плюрализма СМИ, отметили в ведомстве.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Власти Польши нарушают свободу СМИ и шенгенское законодательство, устраивая гонения на российских журналистов. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что по запросу главы Службы военной контрразведки Польши спецкорреспонденту ВГТРК Евгению Решетнёву запретили въезд в страну сроком на пять лет, а также во все государства Шенгенского соглашения на три года. Такой же запрет продлили журналисту агентства Sputnik Леониду Свиридову.
"Польские власти вновь демонстрируют отход от основополагающих принципов свободы и плюрализма СМИ, запуская очередную волну политических гонений на российских журналистов под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности", — отметила Захарова.
Кроме того, дипломат заметила, что в Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов.
"Рестрикции Варшавы, грубо нарушающие фундаментальные демократические принципы свободы СМИ и право искать и распространять информацию, не соотносятся с провозглашаемыми в Евросоюзе высокими стандартами в области обеспечения прав человека", — сообщила официальный представитель МИД РФ.
Также Захарова подчеркнула, что официальная Москва рассматривает это решение "в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счётов с неугодными гражданами России". Дипломат отметила, что по факту речь идёт о "целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям".
В комментарии дипломата также подчёркивается, что в отношении Решетнёва был осуществлён дезинформационный вброс о том, что он якобы занимается "деятельностью, выходящей за рамки работы журналиста". При этом в отношении Свиридова была сфабрикована масштабная кампания противодействия осуществлению им профессиональной деятельности. В конце 2014 года МИД Польши по просьбе Агентства внутренней безопасности страны отозвал у него журналистскую аккредитацию. Позже, несмотря на отсутствие законных оснований, его лишили постоянного вида на жительство в ЕС. В декабре минувшего года данное решение было продлено автоматически, без уведомления журналиста.
А ранее Лайф сообщал, что Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса.
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