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Украина заявила о нарушении воздушной границы российским вертолётом

От России потребовали объяснить его принадлежность и обстоятельства произошедшего.

16 марта 2021, 18:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Государственная пограничная служба Украины направила в пограничное управление ФСБ РФ письмо о якобы нарушении государственной границы российским вертолётом. Об этом сообщается на сайте пограничной службы.

"Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залёт вертолёта из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство нашего государства", — говорится в записи.

Ведомство требует сообщить о принадлежности воздушного судна и объяснить обстоятельства, которые привели к нарушению. На данный момент ответа от управления ФСБ по Белгородскому и Воронежскому участкам не последовало.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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