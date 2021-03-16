Украина заявила о нарушении воздушной границы российским вертолётом
От России потребовали объяснить его принадлежность и обстоятельства произошедшего.
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Государственная пограничная служба Украины направила в пограничное управление ФСБ РФ письмо о якобы нарушении государственной границы российским вертолётом. Об этом сообщается на сайте пограничной службы.
"Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залёт вертолёта из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство нашего государства", — говорится в записи.
Ведомство требует сообщить о принадлежности воздушного судна и объяснить обстоятельства, которые привели к нарушению. На данный момент ответа от управления ФСБ по Белгородскому и Воронежскому участкам не последовало.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ в Крыму задержала россиянина, завербованного спецслужбами Украины. У него нашли самодельное взрывное устройство и нож.
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