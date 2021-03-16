Украина заявила о нарушении воздушной границы российским вертолётом

Государственная пограничная служба Украины направила в пограничное управление ФСБ РФ письмо о якобы нарушении государственной границы российским вертолётом. Об этом сообщается на сайте пограничной службы.

"Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залёт вертолёта из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство нашего государства", — говорится в записи.

Ведомство требует сообщить о принадлежности воздушного судна и объяснить обстоятельства, которые привели к нарушению. На данный момент ответа от управления ФСБ по Белгородскому и Воронежскому участкам не последовало.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ в Крыму задержала россиянина, завербованного спецслужбами Украины. У него нашли самодельное взрывное устройство и нож.

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