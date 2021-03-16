Детский омбудсмен Украины нашёл "московский след" в истории с 8-летней моделью, закрутившей роман с 13-летним тиктокером

Детский омбудсмен отметил , что обратился в МВД, Генпрокуратуру и киберполицию, чтобы те проверили данную историю. А также заявил о необходимости чётко дать понять, что для детей подобный контент недопустим.

Напомним, "роман" восьмилетней модели и её парня начинался вполне безобидно. Дети снимали совместные видеоролики и участвовали в челленджах. Фанаты маленьких звёзд были рады такой коллаборации, пока за ней не последовала новость о том, что между детьми начались серьёзные отношения. В соцсетях маленькие возлюбленные опубликовали видеоролики и снимки, на которых целуются и обнимаются, причём по-взрослому. На них уже обратили своё внимание правоохранители, заведено дело, а маму девочки вызвали на допрос.