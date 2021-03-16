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Детский омбудсмен Украины нашёл "московский след" в истории с 8-летней моделью, закрутившей роман с 13-летним тиктокером

Он обратился в МВД, Генпрокуратуру и киберполицию.

16 марта 2021, 18:19
<p>Фото © Instagram / milamaxanets</p>

Фото © Instagram / milamaxanets

За восьмилетней моделью Миланой Маханец из Киева может стоять российский бизнес. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Незалежной Николай Кулеба.

"Один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Возможно, за этим стоит серьёзный бизнес, который зарабатывает деньги, используя малолетних детей", заявил Кулеба изданию "Сегодня.ua".

Детский омбудсмен отметил, что обратился в МВД, Генпрокуратуру и киберполицию, чтобы те проверили данную историю. А также заявил о необходимости чётко дать понять, что для детей подобный контент недопустим.

"Прославившаяся" страстными поцелуями с блогером 8-летняя модель из Киева оказалась внучкой чиновника Рады

"Прославившаяся" страстными поцелуями с блогером 8-летняя модель из Киева оказалась внучкой чиновника Рады

Напомним, "роман" восьмилетней модели и её парня начинался вполне безобидно. Дети снимали совместные видеоролики и участвовали в челленджах. Фанаты маленьких звёзд были рады такой коллаборации, пока за ней не последовала новость о том, что между детьми начались серьёзные отношения. В соцсетях маленькие возлюбленные опубликовали видеоролики и снимки, на которых целуются и обнимаются, причём по-взрослому. На них уже обратили своё внимание правоохранители, заведено дело, а маму девочки вызвали на допрос.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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