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Петербургский экстремал подвесил себя крюками за ягодицы и с криками прыгнул с высоты 27 метров — видео

К счастью, любитель острых ощущений был подстрахован ещё и за пояс.

16 марта 2021, 18:44

Петербуржец подвесил себя крюками за ягодицы и прыгнул с высоты 27 метров. Видео © Telegram / "1703"

В Санкт-Петербурге экстремалы запечатлели банджи-джампинг, выполненный с применением необычного метода закрепления каната. Об этом сообщает телеграм-канал "1703". Видео "болезненного" прыжка уже разлетелось по соцсетям.

Так, на кадрах, которые могут шокировать неподготовленного зрителя, можно наблюдать, как снаряжение зацепили крюками за ягодицы безрассудного петербуржца. Очень скоро он полетел вниз, издавая при этом душераздирающие крики.

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"Питерский экстремал решил ощутить всю гамму существующих болевых ощущений", — пишет "1703".

В то же время, судя по всему, любитель острых ощущений всё-таки был подстрахован и пристёгнут к канату ещё за пояс.

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А ранее Лайф писал, что екатеринбургский акробат впервые в России сделал сальто назад во время движения "Колеса смерти". Он исполнил опасный трюк на высоте 12 метров без страховки.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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