У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9
Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.
"Заметное землетрясение. Предварительная информация: магнитуда 6,9, в 185 километрах к юго-юго-востоку от Усть-Камчатска", — говорится в сообщении службы в "Твиттере".
Notable quake, preliminary info: M 6.9 - 185 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia https://t.co/wdOsTfYVU1— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 16, 2021
Ранее Лайф рассказывал о землетрясении у берегов Новой Зеландии. Экстренные службы тогда выпустили предупреждение о цунами, людям пришлось спасаться на возвышенностях, а пришла волна высотой, измеряемой сантиметрами.
Лента новостей
США обвинили Россию в стремлении "очернить" Байдена во время президентских выборов
сегодня в 18:51
СМИ сообщили об активизации ФНС проверок россиян с иностранными активами
сегодня в 18:48
Петербургский экстремал подвесил себя крюками за ягодицы и с криками прыгнул с высоты 27 метров — видео
сегодня в 18:44
Выбор редакции
В Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Устроивший мини-зиму в Москве мощный циклон добрался до востока России
Нарышкин выразил уверенность, что Крым станет жемчужиной России
Барецкий пригласил в "Брата-3" Энистон и Рурка, а среди простых актёров устроил кастинг на роли "проституток и ментов"
США обвинили Россию в стремлении "очернить" Байдена во время президентских выборов
Комментариев: 0