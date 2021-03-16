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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9

Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

16 марта 2021, 19:03
<p>Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва</p>

Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.

"Заметное землетрясение. Предварительная информация: магнитуда 6,9, в 185 километрах к юго-юго-востоку от Усть-Камчатска", — говорится в сообщении службы в "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал о землетрясении у берегов Новой Зеландии. Экстренные службы тогда выпустили предупреждение о цунами, людям пришлось спасаться на возвышенностях, а пришла волна высотой, измеряемой сантиметрами.

В Греции от сильного афтершока после землетрясения обрушились стены домов

В Греции от сильного афтершока после землетрясения обрушились стены домов

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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