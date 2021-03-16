У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.

"Заметное землетрясение. Предварительная информация: магнитуда 6,9, в 185 километрах к юго-юго-востоку от Усть-Камчатска", — говорится в сообщении службы в "Твиттере".

Notable quake, preliminary info: M 6.9 - 185 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia https://t.co/wdOsTfYVU1 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 16, 2021

Ранее Лайф рассказывал о землетрясении у берегов Новой Зеландии. Экстренные службы тогда выпустили предупреждение о цунами, людям пришлось спасаться на возвышенностях, а пришла волна высотой, измеряемой сантиметрами.

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