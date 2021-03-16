США обвинили Россию в стремлении "очернить" Байдена во время президентских выборов

Россия во время предвыборной президентской кампании в США стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. Об этом утверждается в докладе американской Нацразведки. Документ рассекретил офис директора ведомства.

"Мы считаем, что президент России [Владимир] Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", — сказано в докладе.

При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства, которые прошли осенью 2020 года.

Кроме того, согласно данным разведки США, Иран предпринимал попытки повлиять на выборы в Америке, пытаясь не допустить победы республиканца Дональда Трампа. А вот власти Китая не пробовали вмешаться в исход выборов главы Штатов.

Добавим, что РФ неоднократно опровергала утверждения американской стороны о каких-либо попытках Москвы повлиять на ход президентских выборов в США.

А ранее ФБР вновь показало фото россиян, разыскиваемых по делу о "вмешательстве" в выборы 2016 года. В списке фигурируют 13 имён.

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