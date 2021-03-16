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США обвинили Россию в стремлении "очернить" Байдена во время президентских выборов

При этом попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов зафиксировано не было.

16 марта 2021, 18:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия во время предвыборной президентской кампании в США стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. Об этом утверждается в докладе американской Нацразведки. Документ рассекретил офис директора ведомства.

"Мы считаем, что президент России [Владимир] Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", — сказано в докладе.

При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства, которые прошли осенью 2020 года.

Washington Post признала, что приписала Трампу не его слова

Washington Post признала, что приписала Трампу не его слова

Кроме того, согласно данным разведки США, Иран предпринимал попытки повлиять на выборы в Америке, пытаясь не допустить победы республиканца Дональда Трампа. А вот власти Китая не пробовали вмешаться в исход выборов главы Штатов.

Добавим, что РФ неоднократно опровергала утверждения американской стороны о каких-либо попытках Москвы повлиять на ход президентских выборов в США.

А ранее ФБР вновь показало фото россиян, разыскиваемых по делу о "вмешательстве" в выборы 2016 года. В списке фигурируют 13 имён.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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