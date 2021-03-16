В Литве и одном из регионов Хорватии приостановили использование вакцины AstraZeneca

Ранее аналогичное решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция и некоторые другие европейские государства.

Власти Литвы, а также Копривницко-Крижевацкой жупании (административно-территориальная единица) в северной части Хорватии на фоне приостановки рядом государств вакцинации населения препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca приняли аналогичное решение. Об этом говорится в сообщении регионального штаба гражданской защиты, а также в заявлении литовского министра здравоохранения.

Согласно данным хорватского штаба, требование о временной приостановке вакцинации населения вакциной AstraZeneca распространено на 17 марта в некоторых населённых пунктах жупании до 18 марта — в этот день ожидается заключение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по данному препарату.

Известно, что в Хорватии к настоящему моменту использовано почти 85 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Пока решение о приостановке применения препарата приняли власти лишь одного региона страны, что вызвало волну критики со стороны местного Министерства здравоохранения. При этом отмечается, что об отказе от этой вакцины на национальном уровне речи пока не идёт.

В свою очередь министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис заявил, что получил рекомендацию от Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT) о том, что необходимо приостановить процесс вакцинации препаратом AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не предоставит окончательные выводы о его безопасности.

"Мы учтём рекомендации службы. Я хочу подчеркнуть, что, насколько нам известно официально, и EMA, и ВОЗ заявляют, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что вакцина может вызывать образование тромбов", — сказал Дулкис.