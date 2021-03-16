Осуждённый экс-тренер обвинил Ловрена и Модрича в финансовых махинациях

Осуждённый экс главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич назвал соучастниками своих преступлений защитника "Зенита" Деяна Ловрена и полузащитника "Реала" Луку Модрича. Об этом сообщает агентство 24sata.hr. Бывший тренер утверждает, что у Модрича всё еще есть несколько миллионов евро на счёте, которым они совместно пользовались.

"Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба. В суде они сказали: "Да, мы подписали контракты. Мы брали деньги", — говорит Мамич.

Братьев Мамичей, директора клуба Дамира Врбановича и налогового инспектора Милана Пернара обвиняли в хищении более 15 миллионов евро и неуплате налогов в размере 1,5 млн евро. Их отправили за решётку, в частности, из-за трансфера Луки Модрича в "Тоттенхэм". Следствие полагает, что Здравко Мамич продал игрока за 21 миллион евро, но в клубный бюджет попала лишь половина. Остальная сумма осела на счёте самого Модрича.

Ранее московский "Спартак" и амстердамский "Аякс" договорились о трансфере Квинси Промеса. Сумма трансфера составила восемь с половиной миллионов евро.

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