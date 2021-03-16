СМИ: "Спартак" может подписать 100-килограммового нападающего из США
При этом на футболиста претендуют и другие команды.
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Нападающий футбольного клуба MLS "Орландо Сити" Дэрил Дике может продолжить карьеру в России. Как сообщает MLS Transfers в "Твиттере", 20-летним американским форвардом интересуется московский "Спартак".
Также на игрока претендует бельгийский клуб "Брюгге", который в декабре уже общался с "Орландо" по поводу возможности приобретения Дике. В текущем сезоне футболист выступает за английский "Барнсли" на правах аренды. За этот клуб он уже провёл десять матчей и забил три гола.
Дике является кузеном бывшего форварда "Спартака" Эммануэля Эменике. 20-летний футболист провёл одну игру за сборную США. Его рост составляет 188 сантиметров, а вес — 100 килограммов.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси повторил рекорд Хави по количеству сыгранных за "Барселону" матчей.
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