СМИ: "Спартак" может подписать 100-килограммового нападающего из США

Также на игрока претендует бельгийский клуб "Брюгге", который в декабре уже общался с "Орландо" по поводу возможности приобретения Дике. В текущем сезоне футболист выступает за английский "Барнсли" на правах аренды. За этот клуб он уже провёл десять матчей и забил три гола.