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Категорий: 18

Первая страна в мире завершила вакцинацию от ковида

Однако темпы прививочной кампании не сыграли в этом никакой роли.

18 марта 2021, 14:45

Виды Гибралтара. Фото © Pixabay

Гибралтар стал первой в мире страной, которая полностью привила от коронавируса всё взрослое население. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения", — сказал Хэнкок на заседании парламента.

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Секрет Гибралтара заключается в том, что его население составляет всего 34 тысячи человек. При этом на прививку от CoViD-19 могут рассчитывать не только местные жители, но и иностранцы, постоянно живущие там.

Ранее в Великобритании был обнаружен новый коронавирус-мутант.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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