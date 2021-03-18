Первая страна в мире завершила вакцинацию от ковида

Гибралтар стал первой в мире страной, которая полностью привила от коронавируса всё взрослое население. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения", — сказал Хэнкок на заседании парламента.

Секрет Гибралтара заключается в том, что его население составляет всего 34 тысячи человек. При этом на прививку от CoViD-19 могут рассчитывать не только местные жители, но и иностранцы, постоянно живущие там.

Ранее в Великобритании был обнаружен новый коронавирус-мутант.

Авторы