Первая страна в мире завершила вакцинацию от ковида
Однако темпы прививочной кампании не сыграли в этом никакой роли.
Виды Гибралтара. Фото © Pixabay
Гибралтар стал первой в мире страной, которая полностью привила от коронавируса всё взрослое население. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
"Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения", — сказал Хэнкок на заседании парламента.
Секрет Гибралтара заключается в том, что его население составляет всего 34 тысячи человек. При этом на прививку от CoViD-19 могут рассчитывать не только местные жители, но и иностранцы, постоянно живущие там.
Ранее в Великобритании был обнаружен новый коронавирус-мутант.
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